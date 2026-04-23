Iran bị nghi tiếp tục rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz

Theo báo Washington Post, Lầu Năm Góc đã báo cáo với Quốc hội Mỹ rằng có thể phải mất tới 6 tháng mới dọn sạch hết thủy lôi của Iran ở eo biển Hormuz. Công việc này nhiều khả năng chỉ được tiến hành sau khi xung đột kết thúc.

Diễn biến này được chú ý trong lúc mạng xã hội xuất hiện các ảnh vệ tinh cùng nhận định Iran tiếp tục rải thêm thủy lôi ở eo biển Hormuz.

Một số người dùng trên mạng xã hội X nói rằng ảnh vệ tinh cho thấy tàu vũ trang của Iran đã đi từ giữa eo biển Hormuz vào gần bờ biển Iran, và có thể đã thả thủy lôi trên đường di chuyển.

Một số người dùng mạng xã hội X nhận định hình ảnh vệ tinh cho thấy Iran tiếp tục rải thủy lôi tại eo biển Hormuz. Ảnh: WarMonitor/X

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa thể xác minh độc lập những thông tin trên.

Căng thẳng quanh eo biển Hormuz leo thang sau khi Mỹ và Israel tiến hành các đòn không kích phối hợp nhằm vào nhiều địa điểm quan trọng của Iran kể từ ngày 28-2.

Đáp trả, Tehran đã đóng tuyến hàng hải chiến lược này, làm gián đoạn một trong những huyết mạch năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Mỹ sau đó áp đặt phong tỏa đối với các cảng của Iran tại khu vực eo biển Hormuz, nhằm gây sức ép kinh tế buộc Tehran khai thông tuyến vận tải biển này và quay lại bàn đàm phán.

Eo biển Hormuz vẫn bị phong toả trong thời gian Mỹ - Iran ngừng bắn. Ảnh: AP

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 23-4 đăng bài trên mạng xã hội X bác bỏ các thông tin cho rằng nhiều tàu thương mại đã phá được vòng phong tỏa tại eo biển Hormuz.

CENTCOM khẳng định Mỹ đã buộc 29 tàu quay đầu hoặc trở lại cảng trong quá trình thực thi phong tỏa eo biển Hormuz.

Họ cũng nêu đích danh 3 tàu từng bị truyền thông cho là vượt phong tỏa, gồm M/V Hero II, M/V Hedy và M/V Dorena.

"Hero II và Hedy không hề đi qua vòng phong tỏa như một phần của đoàn tàu đã chở hàng triệu thùng dầu ra thị trường"- Jerusalem Post dẫn tuyên bố từ CENTCOM.

CENTCOM nhấn mạnh 2 tàu chở dầu treo cờ Iran hiện đang neo tại Chah Bahar (Iran) sau khi bị lực lượng Mỹ chặn lại hồi đầu tuần. Riêng tàu Dorena đang bị một tàu khu trục Hải quân Mỹ áp tải trên Ấn Độ Dương, sau khi trước đó đã tìm cách phá vòng phong tỏa.

Lầu Năm Góc cũng xác nhận trong đêm 22-4, quân đội Mỹ đã tiến hành chiến dịch chặn bắt tàu M/F Tifani. Con tàu này không treo cờ quốc tịch và thuộc diện bị Mỹ trừng phạt.

CENTCOM khẳng định đã buộc 29 tàu quay đầu trong khi phong toả eo biển Hormuz. Ảnh: X