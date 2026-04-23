Hệ thống tên lửa 'sấm sét' THAAD, Patriot và các tàu chiến Mỹ ùn ùn trở lại Trung Đông

Việc tái cấu hình các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa diễn ra đặc biệt tích cực. Hiện nay, việc triển khai lực lượng phòng không và phòng thủ tên lửa gần như tương đương với những gì đã thấy trong "Chiến tranh Mười Hai ngày".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammadbakir Ghalibaf đã đăng trên X rằng: "Một lệnh ngừng bắn toàn diện chỉ có thể đạt được nếu nó không bị phá hoại bởi lệnh phong tỏa trên biển và việc bóp nghẹt nền kinh tế toàn cầu, và chỉ khi sự xâm lược của Israel trên mọi mặt trận chấm dứt; việc mở lại eo biển Hormuz là không thể nếu lệnh ngừng bắn bị vi phạm trắng trợn. Họ đã thất bại trong việc đạt được mục tiêu của mình thông qua hành động quân sự, và họ cũng sẽ không thành công thông qua sự hăm dọa. Con đường duy nhất phía trước là công nhận các quyền của người dân Iran.

Hệ thống phòng thủ tên lửa được xây dựng lại trên toàn khu vực

Đặc biệt, các hệ thống THAAD và các đơn vị phòng không Patriot liên quan đã được tái triển khai đến Jordan. Từ Bahrain và Ả Rập Xê Út, nhân viên phòng không và phòng thủ tên lửa của Mỹ đã chuyển đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất lân cận. Mỹ cũng đã thiết lập một lớp phòng thủ tên lửa trên biển.

Hiện tại, bốn tàu khu trục lớp Arleigh Burke, được tân trang lại cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa, đang đóng quân ở Địa Trung Hải. Mới tuần trước, chúng được phân tán đến nhiều căn cứ hải quân khác nhau trong khu vực để bổ sung vật tư và cho phép thủy thủ đoàn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, kể từ thứ Hai, ba trong số các tàu khu trục đã quay trở lại biển.

Trong khi đó tàu USS Gonzalez đã bị trì hoãn việc rời cảng Taranto của Ý. Cùng với các tàu khu trục, tàu tiếp tế William McLean cũng đã rời căn cứ. Nó có khả năng sẽ hỗ trợ các hoạt động tác chiến của nhóm tàu ​​khu trục. Tất cả các tàu đang di chuyển về phía đông Địa Trung Hải và đang chiếm giữ các vị trí ngoài khơi bờ biển Syria và Israel.

Căng thẳng ngoại giao và các cuộc đàm phán thất bại

Theo một nguồn tin thân cận với các nỗ lực ngoại giao, người này yêu cầu giấu tên để thảo luận về các cuộc thảo luận kín nhạy cảm, các nhà trung gian hòa giải của Pakistan được cho là đã thất vọng với Iran sau khi nước này từ chối tham gia đàm phán tại Islamabad vào phút chót hôm thứ Ba.

Đồng thời, các quan chức Pakistan đang cố gắng thuyết phục các đại diện của Iran chấp nhận lập trường của Mỹ, thay vì đề xuất các phương pháp tiếp cận mới để vượt qua những bất đồng.

Tổng thống Donald Trump đã đưa ra cho Iran một thời hạn ngắn ngủi - chỉ vài ngày - để thống nhất lập trường nội bộ và quay trở lại đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ không kéo dài vô thời hạn.

Washington cân nhắc các phương án quân sự

Các quan chức Mỹ tin rằng một thỏa thuận vẫn có thể đạt được, nhưng cho rằng Iran hiện đang quá chia rẽ để đưa ra một phản hồi rõ ràng. Việc giám sát Iran của Mỹ vẫn tiếp tục ở mức độ tương đương với giai đoạn trước ngày 28 tháng 2.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với Iran là "có thể" diễn ra sớm nhất vào thứ Sáu. Trong các cuộc thảo luận hôm thứ Ba, tổng thống được cho là đã hỏi về các lựa chọn quân sự đối với Iran.

Theo các nguồn tin được trích dẫn trên tờ The Wall Street Journal , các cố vấn của ông khuyến nghị duy trì áp lực cho đến khi Iran đưa ra đề xuất phản hồi, sau đó sẽ đưa ra quyết định.