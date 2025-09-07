Sáng mai, xét xử cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Hội đồng xét xử gồm 5 người do Thẩm phán Vũ Quang Huy, Phó Chánh tòa hình sự (TAND TP Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động xét xử có 5 kiểm sát viên Viện KSND TP Hà Nội. Tham dự phiên tòa còn có hơn 40 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo, hoặc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.

Bị can Phạm Thái Hà.

Trong phiên xử, tòa án đã triệu tập 5 nguyên đơn dân sự gồm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông các tỉnh: Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh và Hà Nội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang (cũ); Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng).

Trước đó, Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố 29 bị can liên quan đến vụ án này. Bị can Phạm Thái Hà bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị can Lê Ô Pích (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũ) bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị can Pích bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 96,8 tỷ đồng, được hưởng lợi bất hợp pháp 4 tỷ đồng.

Các bị can còn lại bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, trong đó có các bị can: Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An), Trần Quang Anh (cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An), Nguyễn Khắc Mẫn (cựu Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An)...

Bị can Nguyễn Duy Hưng.

Liên quan đến vụ án này, quá trình điều tra, bị can Dương Văn Thái (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ) bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì gây thiệt hại của Nhà nước 96,8 tỷ đồng, hưởng lợi bất hợp pháp 900 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, bị can Dương Văn Thái được tách rút hồ sơ, tài liệu liên quan để xử lý trong một vụ án khác nên không bị xét xử trong vụ án này.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của Dự án tại các tỉnh Bắc Giang (cũ), Tuyên Quang (cũ), Quảng Ninh, Hà Nội và Bộ Giao thông Vận tải (cũ) gồm: Gói thầu số 7 Dự án cầu Đồng Việt; Gói thầu số 26 giai đoạn 1 Dự án cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ; Gói thầu số 13 Dự án đường ven sông Hạ Long - Đông Triều; Gói thầu số 2 Dự án cầu Vĩnh Tuy, giai đoạn 2 và Gói thầu XD01, XD02 Dự án Quốc lộ 14E Bộ Giao thông Vận tải.

Thời điểm đó, bị can Phạm Thái Hà có mối quan hệ thân thiết với bị can Nguyễn Duy Hưng từ khoảng năm 2013. Đến đầu tháng 11/2021, khi biết tỉnh Bắc Giang (cũ) đang triển khai Dự án cầu Đồng Việt, Hưng đề nghị và được bị can Hà đồng ý giới thiệu, tác động đến Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ) Dương Văn Thái, từ đó tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia thi công dự án.

Cuối tháng 12/2021, trong lúc ăn cơm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang (cũ), bị can Hà đã giới thiệu bị can Hưng với bị can Thái. Bị can Hà nói rằng: “Tập đoàn Thuận An là đơn vị có năng lực, nhờ các anh quan tâm, xem xét cho doanh nghiệp này tham gia dự án cầu Đồng Việt”. Bị can Thái đáp lại là: “Sẽ quan tâm”.

Bị can Lê Ô Pích.

Việc giới thiệu, tác động của bị can Hà đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An trúng thầu. Đây là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc các cá nhân tại Ban Quản lý dự án Bắc Giang (cũ) cùng đơn vị thiết kế và Tập đoàn Thuận An thông đồng, móc ngoặc giúp doanh nghiệp này trúng gói thầu số 7.

Sau khi Tập đoàn Thuận An trúng thầu, bị can Hưng đến nhà bị can Hà đưa 500 triệu đồng cảm ơn. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, bị can Hưng nhiều lần biếu bị can Hà thêm tổng số tiền 250 triệu đồng. Đến nay, bị can Hà đã tự nguyện nộp khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi.

Bị can Thái được xác định tiếp nhận sự giới thiệu, tác động của bị can Hà về việc tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An được tham gia đấu thầu, thi công Dự án cầu Đồng Việt. Đồng thời, bị can Hưng cũng nhiều lần gặp gỡ bị can Thái đề nghị cho doanh nghiệp mình được làm dự án.

Từ đó, bị can Thái đã tác động, chỉ đạo Nguyễn Văn Thạo (Giám đốc Ban Quản lý dự án Bắc Giang cũ) để cho Tập đoàn Thuận An trúng gói thầu số 7. Sau khi trúng thầu, bị can Thái được bị can Hưng cảm ơn 900 triệu đồng. Hành vi của bị can Thái gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước 96,8 tỷ đồng và hưởng lợi cá nhân 900 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, bị can Thái thành khẩn khai báo về toàn bộ hành vi sai phạm, có đơn tố cáo hành vi sai phạm của cá nhân liên quan, giúp cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và đã nộp tổng số 8 tỷ đồng, bao gồm 900 triệu đồng bị can Thái nhận từ bị can Hưng và 7,1 tỷ đồng bị can Thái tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả, thiệt hại chung của vụ án. Nguyên nhân dẫn đến hành vi sai phạm của bị can Thái là do chịu sự tác động, can thiệp từ bị can Phạm Thái Hà...