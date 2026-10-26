Sáng đầu tuần, Hà Nội ô nhiễm không khí xếp thứ 3 thế giới

Theo ghi nhận vào lúc 7h30, tại khu vực đường Tố Hữu, lớp không khí trắng đục bao phủ khiến tầm nhìn xa bị hạn chế, các dãy nhà và công trình cao tầng phía xa trở nên mờ nhòe.

Lớp không khí mờ đục khiến tầm nhìn bị hạn chế. Ảnh: Kiều Oanh

Dữ liệu của IQAir cho thấy chỉ số AQI về mức độ ô nhiễm không khí của Hà Nội vào lúc 8h30 lên tới 172, xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng các thành phố lớn ô nhiễm không khí trên thế giới.

Trong khi đó, theo số liệu từ Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường, Bộ NN&MT), vào lúc 7h, chỉ số AQI tại Trạm Thanh Xuân đạt mức cao nhất, chạm ngưỡng 146, thuộc mức kém.

Đối với những ngày chất lượng không khí ở mức kém, các chuyên gia khuyến cáo người dân tránh tập thể dục ngoài trời, đóng cửa sổ để hạn chế tiếp xúc với không khí bên ngoài, sử dụng máy lọc không khí trong nhà. Đồng thời, khi đi ra ngoài, người dân nên đeo khẩu trang để hạn chế tiếp xúc bụi bẩn, ô nhiễm.

Ô nhiễm không khí và xử lý chất thải rắn

Sở NN&MT Hà Nội cho biết đã phối hợp với Cục Môi trường hoàn thiện nhiều nội dung về xây dựng chính sách, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ giám sát và cảnh báo môi trường.

Hiện nay, Sở đang khai thác thông tin dự báo chất lượng không khí của Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc (Cục Môi trường) để phục vụ cảnh báo, ứng phó ô nhiễm hằng tuần. Hà Nội đang duy trì 4 trạm quan trắc không khí tự động, liên tục, dự kiến bổ sung một trạm và tiếp tục hỗ trợ lắp đặt thiết bị cảm biến.

Hai bên cũng đang phối hợp hoàn thiện chính sách về quy chuẩn kỹ thuật chất thải theo Luật Thủ đô, đầu tư quan trắc và dự báo ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh.

Bầu trời Hà Nội mờ mịt trong màn sương mờ đục. Ảnh: Kiều Oanh

Hà Nội có quy mô đô thị lớn, dân số đông khiến áp lực môi trường của Thủ đô ngày càng cao. Do đó, thành phố xác định ô nhiễm là một trong những “điểm nghẽn” cần tập trung khắc phục.

Theo Bộ NN&MT, Hà Nội vẫn đứng trước bài toán lớn là ô nhiễm không khí và xử lý chất thải rắn. Bộ sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố giải quyết những vấn đề này.

Bộ đã trình Chính phủ dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp, biện pháp quản lý chất lượng môi trường không khí liên tỉnh đối với 8 tỉnh, thành phố miền Bắc.