Iran cảnh báo tấn công các căn cứ Mỹ tại châu Âu

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen của Lebanon hôm 11/11, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tuyên bố Iran có thể nhắm mục tiêu vào những căn cứ quân sự Mỹ ở xa, bao gồm các cơ sở tại châu Âu, nếu máy bay Mỹ xuất phát từ những địa điểm này để tấn công Iran.

Quan chức này nhấn mạnh phạm vi đáp trả sẽ không chỉ giới hạn ở các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, đồng thời khẳng định năng lực phòng thủ và tấn công của Tehran đã được tăng cường đáng kể kể từ khi xung đột bùng phát.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. Ảnh: Tasnim

Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Iran Amir Kioumars Heydari cũng tuyên bố quân đội nước này đã chuẩn bị danh sách các mục tiêu tiềm tàng nằm ngoài phạm vi những khu vực từng xảy ra giao tranh. Theo ông, bất kỳ cuộc tấn công mới nào nhằm vào Iran đều có thể dẫn đến phản ứng quân sự tức thời.

Những cảnh báo trên xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và Iran chưa đạt được tiến triển đáng kể trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Một trong những bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Ông Rezaei khẳng định Iran sẽ không chuyển bất kỳ lượng vật liệu hạt nhân đã làm giàu nào ra nước ngoài và rằng Tehran có kế hoạch sử dụng uranium làm giàu phục vụ các mục đích trong nước, bao gồm phát triển tàu sử dụng năng lượng hạt nhân.

Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trước các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025, Tehran sở hữu khoảng 440,9 kg uranium được làm giàu tới mức 60%. Tuy nhiên, lượng vật liệu còn lại sau các cuộc tấn công hiện chưa được xác định rõ.

Về phía Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày tuyên bố Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến với Iran, song khẳng định Washington vẫn theo đuổi một chiến thắng hoàn toàn.

Trước đó, Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 10/11 cho rằng Washington hiện chưa cần tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran. Dù vậy, những bất đồng về vấn đề hạt nhân, các biện pháp trừng phạt và an ninh eo biển Hormuz vẫn là trở ngại đối với tiến trình đàm phán.