Mỹ tung cảnh báo đỏ tới một quốc đảo chiến lược đang ngả vào vòng tay Nga

Madagascar đã ký hàng loạt thỏa thuận quốc phòng với Nga kể từ khi quân đội nước này nắm quyền cách đây một năm. Ảnh Anadolu/Getty Images

Madagascar trở thành điểm nóng mới trong cuộc cạnh tranh ảnh hưởng Mỹ - Nga?

Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Madagascar trước việc quốc gia này tăng cường quan hệ quân sự với Nga, cho rằng những mô hình hợp tác tương tự tại các chính quyền quân sự ở Tây Phi đến nay vẫn chưa mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc cải thiện an ninh.

Trung tướng John Brennan, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ (AFRICOM), nhấn mạnh Madagascar có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng tại Ấn Độ Dương, nơi đóng vai trò thiết yếu đối với hoạt động thương mại toàn cầu.

Ông cảnh báo Madagascar cần thận trọng với điều mà ông gọi là "mô hình Sahel" (mô hình các quốc gia Tây Phi do chính quyền quân sự lãnh đạo, quay lưng với phương Tây và chuyển sang tăng cường hợp tác quân sự với Nga).

Trước đó, ba quốc gia Mali, Burkina Faso và Niger, hiện đều do chính quyền quân sự lãnh đạo, đã lần lượt cắt đứt quan hệ với các đối tác phương Tây và chuyển hướng sang Nga để tìm kiếm hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến chống các nhóm thánh chiến.

Nga mở rộng hiện diện quân sự, Mỹ lo sốt vó

Kể từ khi quân đội Madagascar lên nắm quyền vào năm 2025, Nga đã đẩy mạnh hợp tác quân sự với quốc đảo này, bao gồm cung cấp vũ khí và chuyên gia huấn luyện quân sự.

"Chúng tôi lo ngại Nga muốn nhân rộng mô hình Sahel sang những khu vực khác trên khắp lục địa châu Phi", Trung tướng John Brennan nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo trực tuyến.

"Madagascar nằm ở một vị trí vô cùng quan trọng, tương tự như Mozambique. Chúng tôi không muốn chứng kiến những mô hình đó được áp dụng tại hai địa điểm này", ông Brennan nhấn mạnh thêm.

Ba quốc gia thuộc khu vực Sahel từng cáo buộc các đối tác phương Tây trước đây thất bại trong việc ngăn chặn bạo lực do các nhóm thánh chiến gây ra, trước khi chuyển hướng hợp tác với Moscow.

Mỹ đặc biệt quan ngại tuyến hàng hải chiến lược Mozambique

Không chỉ lo ngại ảnh hưởng quân sự của Nga, Washington còn đặc biệt chú ý đến tình hình an ninh tại eo biển Mozambique – tuyến hàng hải nằm giữa Madagascar, Mozambique và phần đất liền châu Phi, có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động vận tải biển và thương mại quốc tế.

Ông Brennan cho rằng cần ngăn chặn các nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền Bắc Mozambique cùng những tác nhân thù địch khác đe dọa hoạt động hàng hải trong khu vực.

Dẫn chứng một số vụ việc liên quan đến cướp biển gần đây dọc bờ biển, quan chức Mỹ cảnh báo các nhóm vũ trang tại miền Bắc Mozambique đang thay đổi chiến thuật, trong đó có việc phát triển năng lực hoạt động trên biển.

Ông Brennan khẳng định các đối tác của Mỹ có quyền tự do lựa chọn quốc gia để hợp tác, nhưng cần nhận thức đầy đủ những rủi ro tiềm tàng từ các lựa chọn đó.

Tổng thống Madagascar quyết tăng cường quan hệ với Nga

Cho đến nay, chính phủ Madagascar chưa đưa ra phản hồi công khai trước những tuyên bố của quan chức Mỹ.

Tuy nhiên, Tổng thống Michaël Randrianirina gần đây đã nhiều lần tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc tăng cường quan hệ giữa Nga và các quốc gia châu Phi.

Tại hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi diễn ra tháng trước, Madagascar và Nga đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, du lịch và thương mại.

Đáng chú ý, vào tháng 2/2026, chỉ vài tháng sau khi lên nắm quyền thông qua một cuộc đảo chính quân sự, ông Randrianirina đã có chuyến thăm Moscow.

Đây là chuyến thăm chính thức Nga đầu tiên của một nhà lãnh đạo Madagascar trong gần 50 năm.