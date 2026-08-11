Hình hài tuyến đường hơn 3.350 tỷ đồng ở Hà Nội sau giải phóng mặt bằng

Dự án mở rộng đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 3,5km, tổng mức đầu tư được phê duyệt hơn 3.350 tỷ đồng. Công trình được khởi công lần đầu vào tháng 10/2016, sau nhiều năm đình trệ đã được tái khởi động ngày 6/8/2024. Tuyến đường đi qua các phường Hoàng Mai, Tương Mai và Vĩnh Tuy, có vai trò kết nối khu vực phía Nam Hà Nội với hệ thống đường vành đai.

Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, đường Tam Trinh sẽ được mở rộng lên mặt cắt ngang 40m, gồm 6 làn xe cơ giới, dải phân cách giữa cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và thoát nước.

Công trình được kỳ vọng tăng năng lực lưu thông trên tuyến Tam Trinh, tạo kết nối thuận lợi giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, qua đó góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Sau nhiều năm chậm triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, diện mạo tuyến đường hiện đã có nhiều thay đổi. Phần lớn các công trình trong phạm vi thu hồi đã được tháo dỡ, tạo những khoảng mặt bằng lớn để phục vụ thi công.

Quá trình triển khai dự án ảnh hưởng đến khoảng 1.600 hộ dân cùng nhiều cơ quan, tổ chức. Nhiều căn nhà nằm trong chỉ giới mở đường đã được phá dỡ, một số khu vực trước đây là nhà dân nay trở thành mặt bằng phục vụ dự án.

Tại những vị trí đang triển khai hạ tầng kỹ thuật, nhà thầu đã tổ chức thi công hệ thống cống ngầm.

Một số đoạn đào cống chạy qua khu dân cư khiến việc đi lại của người dân trở nên khó khăn.

Nhìn từ trên cao, đoạn đường Tam Trinh từ nút giao đường Đỗ Mười đến khu vực hồ Yên Sở đã được hoàn thiện và đưa vào khai thác từ nhiều năm trước. Đây là đoạn có hạ tầng tương đối đồng bộ với vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng và mặt đường hoàn chỉnh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Vĩnh Tuy chiều 24/7, nhiều cử tri ghi nhận việc hoàn thành giải phóng mặt bằng là kết quả của sự phối hợp giữa chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, người dân cũng phản ánh một số vấn đề phát sinh trong quá trình thi công như bụi bẩn, vật liệu xây dựng rơi vãi, ảnh hưởng giao thông và sinh hoạt.

Đặc biệt, hệ thống thoát nước tại khu vực được người dân quan tâm. Một số ngõ dân sinh nối với đường Tam Trinh thường xuyên ngập sau mưa. Cử tri đề nghị thành phố rà soát giải pháp kỹ thuật, nhất là phương án thoát nước, trước khi tiếp tục triển khai các hạng mục. Theo phản ánh của người dân, khi dự án hoàn thành, cốt nền đường, vỉa hè và hệ thống thoát nước có thể cao hơn khoảng 50cm so với một số ngõ dân sinh. Người dân lo ngại chênh lệch cao độ này có thể ảnh hưởng khả năng thoát nước từ các khu dân cư.

Liên quan vấn đề này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết thành phố sẽ giao Sở Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư rà soát tổng thể hồ sơ thiết kế, đánh giá hiện trạng và kiểm tra phương án thoát nước trong, sau quá trình thi công. Thành phố yêu cầu các giải pháp kỹ thuật phải bảo đảm kết nối với hệ thống thoát nước khu vực và trạm bơm Yên Sở. Trong thời gian thi công, các đơn vị được yêu cầu tăng cường nạo vét, bố trí bơm tiêu cơ động để hạn chế ngập úng.

Khi hoàn thành, tuyến Tam Trinh mở rộng được kỳ vọng hình thành trục giao thông đồng bộ ở phía Nam Hà Nội, tăng khả năng kết nối với Vành đai 2, Vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẽ, góp phần cải thiện giao thông khu vực.