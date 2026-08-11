Hé lộ chi tiết mới về chuyến bay bí mật rời Hội nghị NATO của ông Trump

Theo báo Times of Israel, tờ Washington Post (WP) ngày 10/8 đã dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ hé lộ cách Tổng thống Donald Trump rời khỏi Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8/7.

"Đó là một chiến dịch đánh lạc hướng khi Nhà Trắng thông báo rằng Tổng thống Trump vẫn sử dụng chuyên cơ Không lực Một. Thậm chí các nhà báo và một số nhân viên Nhà Trắng vẫn tin họ ngồi chung máy bay với tổng thống khi rời khỏi Ankara. Trên thực tế, ông ấy đã sử dụng máy bay quân sự C-32A", nguồn tin của WP cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một mới do Qatar tặng. Ảnh: NYT

Cũng theo quan chức này, ông Trump đã lên chuyên cơ Không lực Một tại Ankara trước mắt truyền thông, nhưng chỉ vài phút sau đó đã di chuyển sang chiếc C-32A bằng xe phục vụ suất ăn tại sân bay. Sau khi cả hai máy bay này hạ cánh tại Anh, Tổng thống Trump đã bước xuống từ máy bay Không lực Một. Tuy vậy, nguồn tin của WP không nêu rõ cách nhà lãnh đạo Mỹ di chuyển từ máy bay nhỏ hơn sang chuyên cơ.

Việc Tổng thống Trump đổi máy bay diễn ra vào đêm 8/7, trùng thời điểm các lực lượng Mỹ nối lại chiến dịch không kích Iran. Phía Mỹ khi đó được cho đã phát hiện âm mưu ám sát ông Trump của Tehran.

Khi được hỏi về báo cáo của WP, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung trả lời: "Chuyên cơ Không lực Một mới là máy bay hiện đại với các quy trình an ninh cấp cao nhằm bảo đảm an toàn cho tổng thống và đội ngũ của ông. Như tổng thống đã đề cập gần đây, có nhiều kẻ thù của Mỹ đang nhắm vào ông và chúng tôi sử dụng mọi công cụ trong khả năng để xử lý các mối đe dọa đó".

Trước khi thông tin của WP được tiết lộ, truyền thông Mỹ hồi cuối tháng 7 đưa tin rằng ông Trump đã rời Ankara trên chuyên cơ Không lực Một cũ thay vì sử dụng chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng vì chuyên cơ mới thiếu các năng lực phòng thủ tương đương.