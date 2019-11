Tuyển Việt Nam đấu UAE: Nhiều lớp an ninh ngăn pháo sáng vào sân Mỹ Đình

Thứ Năm, ngày 14/11/2019 18:43 PM (GMT+7)

Công an thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để loại bỏ các đồ vật cấm, pháo sáng trên sân vận động Mỹ Đình

20h tối 14/11, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân gặp đối thủ UAE trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Ghi nhận của phóng viên, trước giờ bóng lăn, hàng ngàn người hâm mộ đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) từ sớm, xếp hàng vào sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

Ngay từ đầu giờ chiều cùng ngày, Công an TP.Hà Nội triển khai lực lượng cảnh sát giao thông trực tại các chốt, điểm xung quanh sân vận động, đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, an ninh trận đấu của đội tuyển Việt Nam- UAE tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sẽ được đảm bảo tối đa. VFF đồng thời khuyến cáo CĐV Việt Nam nên sắp xếp thời gian đến sân trước giờ bóng lăn sớm nhất có thể để tránh ùn tắc cục bộ và được phục vụ tốt nhất.

Chốt an ninh lập phía trong sân Mỹ Đình nhằm kiểm soát người hâm mộ mang các vật dễ gây cháy nổ vào sân.

Nhiều lớp hàng rào sắt được dựng phía trước sân Mỹ Đình nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ vào sân.

Các hàng rào sắt cao hơn 1m dày đặc trước sân Mỹ Đình.

Không chỉ bảo đảm an ninh an toàn tại các khu vực trong sân vận động, lực lượng cảnh sát sẽ cùng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ vé ra vào ở cửa sân vận động.

Công an TP.Hà Nội sẽ phối hợp với VFF cùng các đơn vị đảm bảo các kế hoạch bảo vệ an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu đạt hiệu quả cao nhất.

Lực lượng cảnh sát cơ động mang theo loa, đề phòng trường hợp cần sử dụng trong việc đảm bảo an ninh.

Cảnh sát cơ động cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để loại bỏ các đồ vật cấm, đặc biệt chất nổ, pháo sáng bên ngoài và trên sân vận động.

Đến gần 18h, ban tổ chức đã mở cửa đón khán giả vào sân vận động cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.

