Quy tập thêm 50 hài cốt thai nhi tại công trường đường Tây Thành (Ninh Bình)

Theo ông Đỗ Văn Hạnh, Quản lý nghĩa trang Mả Rứa, trong ngày 9/6, các nhân viên của đơn vị phối hợp với công nhân thi công tiếp tục tìm kiếm tại khu vực công trường mở rộng đường Tây Thành.

Từ sáng sớm đến khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thêm hơn 50 hài cốt thai nhi. Như vậy, tổng số hài cốt được tìm thấy và quy tập đến nay đã vượt 100 bộ.

"Công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai. Chúng tôi dự đoán số lượng hài cốt còn có thể tăng thêm trong thời gian tới", ông Hạnh cho biết.

Hơn 100 bộ hài cốt thai nhi được tìm thấy khi thi công mở rộng đường ở phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thanh Bình)

Trong ngày, gần 10 người tham gia tìm kiếm, quy tập với sự hỗ trợ của nhiều người dân địa phương. Các hài cốt sau khi được phát hiện đều được bọc lại bằng khăn táng, đặt trong tiểu sành, tập kết tại khu vực nhà tang lễ cũ trước khi đưa đi an táng tại nghĩa trang địa phương theo phong tục.

Các hài cốt tìm thấy sẽ được bọc lại bằng khăn táng mới, cho vào tiểu sành và đưa đến nghĩa trang an táng (Ảnh: Thái Bá)

Theo người dân địa phương, khu vực phát hiện các hài cốt trước đây thuộc khuôn viên bệnh viện cũ của tỉnh, nằm gần nhà xác và nhà tang lễ. Sau khi cơ sở y tế di dời, khu vực này bị bỏ hoang trong thời gian dài, cây cối mọc um tùm, ít người qua lại.

Đại diện đơn vị quy tập cho biết phần lớn các hài cốt đã phân hủy từ lâu, chỉ còn lại các vật dụng bọc bên ngoài trong tình trạng mục nát. Do không xác định được danh tính và giới tính, tất cả các hài cốt đều được làm lễ và an táng trang trọng theo phong tục địa phương.