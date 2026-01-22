Thông tin mới vụ phát hiện hài cốt liệt sỹ cùng di vật và mảnh giấy ghi Nguyễn Minh Thuận

Ngày 21/1, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, qua rà soát các đơn vị liên quan xác định có 9 liệt sỹ tên Nguyễn Minh Thuận, trùng với thông tin ghi trên mảnh giấy trong lọ thủy tinh được tìm thấy cùng hài cốt liệt sỹ vừa được quy tập tại xã Đakrông.

Di vật cùng mảnh giấy ghi Nguyễn Minh Thuận được phát hiện cùng hài cốt liệt sỹ.

Theo đó, các tỉnh, thành có liệt sỹ tên Nguyễn Minh Thuận gồm Hưng Yên, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Quảng Trị, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Hiện Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh các thông tin liên quan, với hy vọng sớm làm rõ danh tính các hài cốt liệt sỹ vừa được tìm thấy.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, thời gian qua Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ (Đội 584), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 5 hài cốt liệt sỹ tại thôn Trại Cá, xã Đakrông. Các hài cốt liệt sỹ được phát hiện trong khu vực rừng tràm của người dân.

5 hài cốt liệt sỹ được phát hiện cùng nhiều di vật.

Ngoài hài cốt còn có nhiều di vật như dao, dây thắt lưng, hộp tiếp đạn, đồng hồ đeo tay... Trong các di vật có một lọ thủy tinh chứa mảnh giấy ghi "Nguyễn Minh Thuận". Di vật có tên là cơ sở giúp các cơ quan chức năng đẩy nhanh quá trình xác minh danh tính, sớm báo tin cho gia đình và thân nhân các liệt sỹ.