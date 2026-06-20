Quốc lộ 1 ùn tắc 5km vì 'điểm nghẽn' ở cửa ngõ phía Đông TPHCM

Chiều 20/6, tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 1, khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM, khiến các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, đến 14h cùng ngày, Quốc lộ 1 qua khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM vẫn ùn tắc kéo dài. Tình trạng này xuất hiện từ sáng, tập trung tại cầu Đồng Nai (cũ), nút giao Tân Vạn và đoạn trước Bến xe Miền Đông mới.

Hàng nghìn phương tiện gồm xe container, xe tải, ô tô và xe máy nối đuôi nhau nhích từng mét. Nhiều thời điểm, dòng xe gần như đứng yên, kéo dài khoảng 5km theo hướng từ TPHCM đi Đồng Nai.

Anh Nguyễn Đình Trọng (ngụ phường Long Hưng, Đồng Nai) cho biết ngày nào cũng lưu thông qua khu vực này nên đã quen với cảnh đông xe. Tuy nhiên, những ngày gần đây tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn khi cầu Đồng Nai (cũ) bị thu hẹp mặt đường để sửa chữa, trong khi dự án Vành đai 3 cũng đang thi công tại nút giao Tân Vạn.

"Xe chỉ nhích từng chút một. Đoạn đường khoảng 2km nhưng mất hơn 30 phút mới đi qua được. Trời nắng nóng, phải di chuyển chậm trong thời gian dài nên rất mệt mỏi", anh Trọng chia sẻ.

Tại khu vực ngã ba Tân Vạn, việc thi công nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 TPHCM khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn. Tốc độ di chuyển bị hạn chế, tình trạng ùn ứ cục bộ thường xuyên xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm.

Do tình trạng ùn tắc kéo dài, một xe buýt đã đi vào làn đường có biển báo cấm đối với loại phương tiện này nhằm tránh điểm kẹt xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, khu vực cầu Đồng Nai (cũ) đang được sửa chữa, nâng cấp buộc phải thu hẹp gần một nửa mặt đường, khiến việc lưu thông qua đây càng trở nên khó khăn.

Một công nhân tham gia sửa chữa cầu Đồng Nai (cũ) cho biết, do một số nhịp cầu đã xuống cấp nên đơn vị thi công phải rào chắn, thu hẹp một phần mặt đường để phục vụ công tác sửa chữa.

"Dự kiến việc thi công sẽ kéo dài hơn 2 tháng. Trong thời gian này, phương tiện lưu thông qua khu vực có thể gặp nhiều khó khăn, nhất là vào giờ cao điểm", người này nói.

Mặc dù lực lượng CSGT thường xuyên túc trực trên Quốc lộ 1 để điều tiết, phân luồng giao thông, giảm áp lực cho cửa ngõ phía Đông kết nối TPHCM với Đồng Nai, song lưu lượng phương tiện quá lớn khiến khu vực này vẫn ùn tắc cục bộ kéo dài suốt ngày.