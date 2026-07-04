Ba nạn nhân vụ cháy nhà liền kề ở Hà Nội là bố con

Theo UBND phường Kiến Hưng, vụ cháy nhà số 7 liền kề 9, khu đô thị Văn Phú khiến anh Nguyễn Văn Tuân, 36 tuổi và con trai 11 tuổi tử vong. Người thoát ra ngoài là con trai lớn 13 tuổi, hiện điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Cháu bị bỏng khoảng 60% cơ thể, chủ yếu ở vùng đầu, mặt, tay và lưng.

Ba nạn nhân thường trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên. Anh Tuân thuê ngôi nhà liền kề để kinh doanh đồ trang trí nội thất hơn một năm nay.

Lãnh đạo phường Kiến Hưng cho biết đã hỗ trợ ban đầu các nạn nhân 60 triệu đồng. Đại diện Sở Y tế Hà Nội cũng hỗ trợ gia đình 32,5 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong.

Cảnh sát khám nghiệm ngôi nhà cháy sáng 4/7. Ảnh: Việt An

Trước đó 13h30 ngày 3/7, lửa bùng lên từ ngôi nhà liền kề 4 tầng, một tum, rộng khoảng 70 m2 ở khu đô thị Văn Phú, lúc ba bố con anh Tuân đang nghỉ trưa. Ít phút sau, cháu bé 13 tuổi mở cửa sắt chạy ra ngoài, da người bong tróc do bỏng.

Thấy lửa cháy lớn, nhiều người dân xung quanh mang theo bình cứu hỏa và nước để dập nhưng không thành. Cảnh sát huy động 5 xe cứu hỏa, một xe thang, hai xe chỉ huy, cùng 45 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Khi tiếp cận bên trong, cảnh sát phát hiện thi thể anh Tuân và con trai 11 tuổi.

Ngôi nhà cháy thuộc dạng ống, tầng 3, 4 là nơi ngủ, tầng 1, 2 làm nơi kinh doanh đồ nội thất. Các cửa sổ đều bị bịt kín bằng song sắt. Anh Quang Thanh, sống ở nhà đối diện với nhà cháy, cho biết ngoài cháu bé thoát được ra ngoài, hai nạn nhân mắc kẹt không có dấu hiệu kêu cứu.

Tầng 2 ngôi nhà cháy chứa đầy đồ nội thất, xếp tràn ra cả ban công. Ảnh: Việt An

Công an vẫn đang phong tỏa ngôi nhà, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy.