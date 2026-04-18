Quốc lộ nối TP HCM - Đồng Nai kẹt cứng ngày đêm

Sở Xây dựng Đồng Nai những ngày qua sửa chữa các đoạn hư hỏng, lún sâu trên quốc lộ 51, tuyến cửa ngõ kết nối với TP HCM và cụm cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Khác với cách "dặm vá" trước đây, mặt đường được cạo lớp nhựa, thay bằng bêtông tại làn dành cho xe container, ôtô tải nặng.

Việc thi công chủ yếu tại các nút giao có đèn tín hiệu khiến mặt đường bị thu hẹp, gây ùn tắc nghiêm trọng trên quốc lộ suốt một tuần qua, đặc biệt vào giờ tan ca. Nhiều thời điểm, dòng xe kéo dài gần 5 km, dồn về khu vực phường Tam Phước.

Anh Quy, tài xế chở hàng về TP.HCM, phải ngồi chờ giữa dòng xe nhích từng chút một. "Không biết có kịp giờ giao hàng không, chủ hàng gọi liên tục nên rất sốt ruột", anh nói.

Dòng xe nối đuôi nhau nhìn từ buồng lái container qua khu vực trạm thu phí T1, phường Tam Phước. Sáng 18/4, trạm thu phí này cùng trạm T2 (xã Long Phước) bắt đầu được tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến kết nối TP HCM – Đồng Nai và cụm cảng Cái Mép – Thị Vải.

Chiều 18/4, xe container và ôtô tải va chạm tại “nút cổ chai” đoạn thi công qua phường Long Hưng, khiến dòng xe kẹt nhiều km.

Mặt đường thu hẹp, một ôtô lấn làn khiến xe máy phải chạy lên lề gồ ghề. "Nhiều lúc kẹt cứng, xe cấp cứu hú còi liên tục nhưng không thể vượt vì không còn làn đường", anh Trường, người dân phường Phước Tân, nói.

Cảnh sát giao thông Đồng Nai thường xuyên túc trực tại các "điểm nóng" để điều tiết các xe qua lại.

Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết đã tăng cường thi công ban đêm, vị trí nào hoàn thành sẽ tháo rào chắn ngay để giảm ảnh hưởng giao thông.

UBND tỉnh yêu cầu điều chỉnh biện pháp thi công, ưu tiên "3 ca 4 kíp", thu hẹp phạm vi rào chắn, làm dứt điểm từng đoạn, đồng thời đảm bảo duy trì khả năng lưu thông tối đa, nhất là giờ cao điểm và cuối tuần.

Dòng xe kéo dài trong đêm 17/4 đoạn qua phường Tam Phước.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, việc sửa chữa sẽ kéo dài đến hết tháng 7 trên toàn tuyến qua địa bàn tỉnh.

Hướng tuyến quốc lộ 51 qua sân bay Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Quốc lộ 51 dài 72 km, nối TP HCM - Đồng Nai, là trục vận tải chính ra cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và kết nối sân bay Long Thành. Tuyến đường này nhiều năm qua thường xuyên quá tải, mặt đường xuống cấp do mật độ xe container, ôtô tải lớn. Việc sửa chữa trước đây chủ yếu "dặm vá", cục bộ nên hư hỏng tái diễn.