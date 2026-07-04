Cơ quan khi tượng chỉ rõ thời gian gió mạnh nguy hiểm nhất khi bão số 1 đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 14 giờ chiều nay (4/7) bão số 1 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam Đông Nam, bão gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 10 ở Bạch Long Vĩ, Cô Tô gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo từ thời điểm này đến khoảng 23 giờ ngày 4/7, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão. Thời gian gió mạnh nhất khả năng duy trì lâu, trong khoảng từ 14 giờ đến 21 giờ, khi tâm bão đi vào khu vực đất liền Quảng Ninh. Gió ven biển mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9–10; sóng biển cao 2,0–3,5 m, nước dâng do bão khoảng 0,2–0,4 m.

Các địa phương Quảng Ninh và Hải Phòng cần đề phòng rủi ro thời điểm bão đổ bộ với sức gió mạnh nhất.

Từ chiều, đêm nay đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–250 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm. Các địa phương miền núi và trung du cần đặc biệt cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, bởi đây có thể là loại hình thiên tai gây rủi ro lớn nhất trong 1–2 ngày tới.

Cơ quan khí tượng đề nghị các địa phương và người dân không chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tuyệt đối tuân thủ hướng dẫn sơ tán, tránh trú của chính quyền địa phương.

Về diễn biến của bão số 1, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng cao 2,25m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 13 giờ ngày 4/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông; trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88 km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 5/7, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc - 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 được cảnh báo đối với Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.

Đến 13 giờ ngày 5/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15 km/h. Tâm bão ở khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc - 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp, cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm nằm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, từ 106,5 đến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tiếp tục được duy trì đối với khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu) và vùng biển ven bờ các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng.

Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,5m; biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Ven biển các tỉnh/thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10-11; sóng biển cao 2,0-3,5m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.