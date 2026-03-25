Đại biểu tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa 14

Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 bế mạc sớm hơn dự định hai ngày. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì và phát biểu bế mạc. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành chương trình làm việc.

Phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết Trung ương đã thống nhất rất cao đối với những vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và các quy định nền tảng của Đảng.

Ông khẳng định mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Việt Nam không chấp nhận tăng trưởng thấp; phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất.

Các đại biểu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương dự hội nghị. Hàng trên từ trái qua là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang.

Hàng 2, từ trái qua là: Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Trưởng ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị.

Từ phải qua là Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn (ngồi đầu, cà vạt đỏ). Hôm qua, Trung ương đã cho ý kiến về tờ trình thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ngồi giữa hàng thứ hai là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái và Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn.

Bà Hà Thị Nga, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (bên phải), bên cạnh là Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa.

Hàng đầu, từ trái qua là Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương; Thứ trưởng Thường trực Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng (hàng dưới, ngồi giữa) và Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm (ngồi cạnh bên phải).

Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

Trong ba ngày làm việc, Trung ương đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.