Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, họp riêng công tác nhân sự

Quốc hội quyết định công tác nhân sự

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, vào lúc 8h, Quốc hội họp phiên trù bị; Chủ tịch Quốc hội phát biểu; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; Quốc hội thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

Từ 8h30 đến 9h30, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc và được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Dự kiến, từ 10h, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, chiều 2/8. Ảnh: Quochoi.vn

Cũng theo chương trình, dự kiến Kỳ họp kéo dài khoảng 17 ngày. Quốc hội bố trí làm việc cả 2 ngày thứ Bảy (8/8 và 22/8) và 2 ngày Chủ nhật (9/8 và 23/8). Trong thời gian nghỉ giữa 2 đợt, từ chiều 13/8 đến ngày 18/8, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan hữu quan sẽ nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại đợt 2 Kỳ họp.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ trưởng Tổ đảng để trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm trước Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 33 nội dung, trong đó thông qua 15 dự án luật, 4 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và quyết định 6 nội dung quan trọng về kinh tế-xã hội, đầu tư.

Nêu rõ Kỳ họp lần này có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung có ý nghĩa nền tảng đối với hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức bộ máy; trong đó phần lớn các chủ trương lớn đã được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ là thể chế hóa đầy đủ, kịp thời và đúng tinh thần các chủ trương đó thành pháp luật với chất lượng cao nhất.

Trước hết là tập trung trí tuệ vào những vấn đề lớn, điểm nghẽn của thể chế và các chính sách còn có ý kiến khác nhau. Mỗi ý kiến phát biểu phải hướng tới hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất và tính khả thi của hệ thống pháp luật; tránh sa vào những vấn đề kỹ thuật hoặc lặp lại hồ sơ.

Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Quốc hội không xây dựng luật để hoàn thành chương trình; Quốc hội xây dựng luật để mở đường cho phát triển. Điều Quốc hội cần nhất không phải là nhiều ý kiến, mà là những ý kiến đúng, trúng và góp phần hoàn thiện chính sách.

Trong quá trình xem xét các dự án luật, đại biểu cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; tập trung rà soát những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã trở thành rào cản phát triển; bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là đối với các dự án luật sửa đổi nhiều luật hoặc hợp nhất luật.

Mỗi chính sách được thông qua phải hướng tới mục tiêu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và có thể triển khai ngay trong thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ dạo tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với các Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố, chiều 2/8. Ảnh: Quochoi.vn

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vừa qua, đó là: thể chế đã được cơ bản tháo gỡ, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lập pháp, không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đạt được.

Việc hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước.

Đối với chính sách lớn, cần đánh giá toàn diện về sự cần thiết, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, tính khả thi và khả năng tổ chức thực hiện ngay sau khi ban hành. Riêng việc tích hợp các Chương trình mục tiêu quốc gia cần được xem xét kỹ lưỡng, bảo đảm hoàn thành đầy đủ các mục tiêu Quốc hội đã quyết nghị.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, xây dựng luật không dừng ở việc ban hành văn bản; xây dựng luật là phải bảo đảm pháp luật đi được vào cuộc sống ngay từ ngày đầu có hiệu lực.

Thành công của Kỳ họp phụ thuộc rất lớn vào vai trò của các Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội và Tổ trưởng Tổ đảng. Các đồng chí không chỉ điều hành hoạt động của Đoàn, mà còn có trách nhiệm tổ chức trí tuệ của cả Đoàn; phân công đại biểu nghiên cứu theo chuyên môn, tổ chức thảo luận dân chủ, thực chất, đi thẳng vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành ngay sau khi luật được thông qua.

Cùng với việc chuẩn bị nội dung, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm đại biểu tham dự đầy đủ các phiên họp; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về bảo vệ bí mật nhà nước; phát huy hiệu quả các nền tảng số để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

"Đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển rất lớn. Thời cơ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta có thể chế tốt, quyết sách đúng và tổ chức thực hiện hiệu quả. Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá kỹ tác động của từng chính sách; không hợp thức hóa những bất cập của thực tiễn bằng pháp luật, nhưng cũng không cầu toàn đến mức làm chậm quá trình đổi mới và phát triển", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.