Quảng Ninh: Chủ tịch phường liên quan vụ tai nạn giao thông chết người

Tối qua, 12-6, Công an thành phố Uông Bí, Quảng Ninh cho biết, tài xế ô tô trong vụ tai nạn giao thông dẫn tới chết người xảy ra tối 9-6, trên quốc lộ 18A, đoạn qua phường Nam Khê, là ông Lương Tiến Đạt, Chủ tịch UBND phường Trưng Vương.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông chết người liên quan đến Chủ tịch phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh, tối 9-6.

Sự việc xảy ra khi xe ô tô do ông Đạt cầm lái va chạm với xe đạp điện do ông Đ.V.T, 60 tuổi, trú tại phường Nam Khê điều khiển, khiến ông T. thiệt mạng.

Đáng chú ý, nạn nhân là người thân trong gia đình ông Đạt.

Khai với cơ quan công an, ông Đạt cho biết khi tai nạn xảy ra, do hoảng sợ, đã điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Sau đó, với sự động viên của gia đình, ông đến công an trình diện.

Công an thành phố Uông Bí đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

