Chuyên gia chỉ ra 3 nhân vật có thể kết thúc cuộc chiến với Iran

Một áp phích lớn trên đường phố Tehran với dòng chữ "Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa". Ảnh: Anadolu.

Giáo sư Jeffrey Sachs cho rằng Ấn Độ, Nga và Trung Quốc là ba cường quốc duy nhất có thể hợp lực để ngăn chặn cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.

Ông phát biểu với đài RT của Nga rằng cuộc xung đột ở Trung Đông phải được chấm dứt bởi “những người trưởng thành”.

“Hiện tại trên thế giới chỉ có 3 người trưởng thành có thể ngăn chặn điều này, và họ nên cùng nhau ngăn chặn nó” - ông Sachs, giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững tại Đại học Columbia, cho biết.

“Thủ tướng (Narendra) Modi, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin. Họ là những nhà lãnh đạo của ba siêu cường còn lại trên thế giới” - ông nói thêm.

Ông nói rằng các nhà lãnh đạo của những quốc gia này đều có trách nhiệm trong việc ngăn chặn thế giới sụp đổ.

Sachs cũng cho rằng một phần giới lãnh đạo chính trị Israel vẫn giữ tư duy "thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên".

“Theo quan điểm của tôi, chỉ có các nước BRICS mới có thể làm được điều này” - ông nói khi được hỏi về nỗ lực hòa giải được cho là của Pakistan .

Đề cập đến mối quan hệ của Ấn Độ với Israel, ông nói: “Điều này không phục vụ lợi ích của Ấn Độ”.

Ông Sachs nói rằng Ấn Độ có đủ tầm vóc để nói không với những gì ông gọi là "ảo tưởng của Mỹ", và nói thêm: "Nhưng tôi đề nghị Ấn Độ nên làm điều này cùng với Nga và Trung Quốc, với Brazil, với các nước BRICS khác".

Sachs cho rằng việc Ấn Độ giữ chức chủ tịch BRICS là lý do chính khiến nước này trở thành ứng cử viên làm trung gian hòa giải hòa bình. Ông nói thêm: “Thứ hai, việc giao dịch với ông Donald Trump không hề dễ chịu… vì vậy tốt hơn hết là nên làm việc đó cùng với các đối tác”.

Ông cho rằng mối quan hệ giữa Ấn Độ và Iran cũng có lịch sử lâu đời, điều này khiến Ấn Độ trở thành một bên trung gian lý tưởng.

Sachs mô tả các nước phương Tây là "thuộc sở hữu và điều hành" của Mỹ, và nói rằng Ấn Độ không nên lặp lại con đường của những "quốc gia chư hầu" này.