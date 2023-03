Truy tố 67 bị can vụ Thủ Đức house về 10 tội danh

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 67 bị can về 10 tội danh gồm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng…

Vụ án xảy ra tại TP.HCM, các tỉnh phía nam do Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Thế Hải, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ điện tử Indo Vina và một số đơn vị liên quan thực hiện.

Lập nhiều công ty ma để mua bán linh kiện điện tử

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu (hiện đang bị truy nã quốc tế) và liên quan Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức.

Trong vụ án này, nhiều bị can từng là cán bộ thuế thuộc các Chi cục thuế, Cục thuế TP.HCM; các cán bộ từng là công chức hải quan tại TP.HCM cũng bị truy tố vì đã tiếp tay cho các bị cáo khác thực hiện gây thất thoát tiền của nhà nước.

Các cựu lãnh đạo của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Cáo trạng xác định từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng chỉ đạo việc thành lập, sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong và ngoài nước (Mỹ, Hồng Kông, Malaysia..) để thực hiện hành vi phạm tội.

Cụ thể, theo chỉ đạo, điều hành của Dũng, các công ty trong nước mua bán hàng hóa với nhau để hợp thức việc nâng khống giá trị hàng hóa.

Sau đó, các công ty trong nước lập hồ sơ bán hàng đã được nâng khống giá trị cho các công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam hoặc lập hồ sơ mua hàng có giá trị cao của công ty ở nước ngoài để hợp thức việc chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài.

Để tạo nguồn hàng hóa xuất khẩu, Dũng chỉ đạo việc làm giả linh kiện điện tử (ram, chip) có dung lượng, tốc độ cao từ các loại linh kiện dung lượng tốc độ thấp hoặc không có nguồn gốc xuất xứ; làm giả đĩa CD hoặc DVD chứa nhiều phần mềm giả.

Số hàng giả này hợp thức cho hàng hóa xuất khẩu cho các công ty khác nhau nhưng đều được vận chuyển đến Campuchia hoặc Hồng Kông để sau đó quay vòng về Việt Nam (gửi lẫn với hàng hóa nhập khẩu khác hoặc thuê xe khách vận chuyển bằng đường bộ từ Campuchia).

Dũng trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên liên hệ với Công ty Cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam đề bàn bạc, thống nhất các thương vụ mua linh kiện điện tử, sau đó xuất khẩu theo chỉ định của Dũng (về chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa; bên mua, bên bán hàng hóa đều là các công ty của Dũng).

Thông qua việc thanh toán tiền mua hàng và hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của hàng hóa xuất khẩu, Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt của Nhà nước toàn bộ tiền thuế GTGT đã được hoàn của các thương vụ nêu trên.

Điều hành đường dây phạm tội từ Mỹ

Ngoài ra, Dũng cư trú tại Mỹ từ năm 2019. Để chỉ đạo điều hành các đồng phạm ở trong nước, Dũng cho thành lập nhiều nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp với nhiều tên gọi khác nhau để trao đổi việc làm giả, công chứng các CMND giả, làm thủ tục thành lập Công ty, mở tài khoản tại ngân hàng.

Ví dụ nhóm "Mr Phi", "QTQĐ", "Giao hàng Satra", "PO Satra" đề trao đổi việc sử dụng công ty ở nước ngoài đặt hàng mua linh kiện điện tử của các Công ty Nhà Thủ Đức, Sài Gòn Tây Nam, Hoàng Nam Anh, xác định giá trị hợp đồng, tỷ giá đồng đô la Mỹ và Việt Nam đồng để quy đổi.

Còn các nhóm “Hillsound CPL”, nhóm “XNK", “DV Chuyen tien" "TTNN-All cty" để trao đổi về việc làm thủ tục nhập khẩu, chỉnh sửa hồ sơ nhập khẩu, phục vụ việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cáo trạng cũng xác định Dũng đã bỏ trốn, gây khó khăn cho quá trình điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế nhưng không có kết quả.

Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Dũng, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được Trịnh Tiến Dũng sẽ phục hồi điều tra và xử lý.

