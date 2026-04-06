Bóc trần loạt chiêu trò gian lận sát hạch lái xe, loạt địa phương bị nêu tên

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), tình trạng gian lận trong sát hạch lái xe đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Theo đó, một số thí sinh bị phát hiện sử dụng thiết bị công nghệ cao như tai nghe siêu nhỏ, camera giấu kín để nhận trợ giúp từ bên ngoài. Ngoài ra còn có trường hợp đánh dấu, ký hiệu trên sân sát hạch nhằm ghi nhớ bài thi; thậm chí dùng ám hiệu hoặc tìm cách can thiệp trái phép vào quá trình thi.

Trước thực trạng này, lực lượng Cục Cảnh sát giao thông đã liên tục chỉ đạo, ban hành các điện mật yêu cầu Công an các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động sát hạch. Các biện pháp được triển khai đồng bộ, gồm dò tìm thiết bị, phát hiện sóng điện từ bất thường, kiểm tra kỹ thí sinh trước và trong quá trình thi, đồng thời xóa bỏ toàn bộ dấu hiệu nghi vấn trên sân sát hạch.

Cơ quan chức năng siết chặt kiểm soát, phát hiện nhiều thủ đoạn gian lận sát hạch lái xe, khẳng định không có 'đường tắt' để vượt qua kỳ thi.

Bên cạnh đó, công tác giám sát cũng được siết chặt bằng cả hệ thống công nghệ và lực lượng trực tiếp, bảo đảm phát hiện kịp thời mọi hành vi gian lận. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, đình chỉ thi và xử lý nhiều trường hợp vi phạm tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Thọ, Bắc Ninh và gần đây nhất là Lạng Sơn. Một số vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó không loại trừ khả năng xử lý hình sự.

Cơ quan chức năng khẳng định, với hệ thống kiểm soát hiện nay, mọi hành vi gian lận đều có thể bị phát hiện, không tồn tại 'mẹo' hay 'đường tắt' để qua kỳ sát hạch. Việc siết chặt quản lý không chỉ nhằm bảo đảm tính công bằng của kỳ thi mà còn là bước sàng lọc quan trọng, góp phần loại bỏ những người không đủ năng lực, ý thức tham gia giao thông.

Sát hạch lái xe không đơn thuần là một thủ tục hành chính, mà là 'cửa kiểm soát an toàn' đối với toàn xã hội. Một cá nhân vượt qua kỳ thi bằng gian lận đồng nghĩa với việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính mình và cộng đồng. Vì vậy, việc học thật, thi thật, tuân thủ quy định và nói không với tiêu cực là yêu cầu bắt buộc để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.