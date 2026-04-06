Danh sách 6 Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI vừa được bầu, có 3 nhân sự mới

Chiều 6/4, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội họp riêng, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn, tiến hành các nội dung sau:

Bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tổng Bí thư Tô Lâm và đại biểu Quốc hội bỏ phiếu. Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội đã bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm: Ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh,ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh, bà Nguyễn Thị Hồng.

Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Kết quả có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99.20% tổng số ĐBQH).

6 Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI (Hàng trên, từ trái qua: bà Nguyễn Thị Thanh, ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định; Hàng dưới, từ trái qua: ông Nguyễn Doãn Anh, ông Nguyễn Hồng Diên, bà Nguyễn Thị Hồng). Ảnh: Q.N

Trong số 6 nhân sự vừa được bầu, có 3 nhân sự mới là ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; bà Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. 3 người tái cử Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị; ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng và bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng.