Quảng Nam: Một gia đình có đến 7 người mắc Covid-19, lây nhiễm ra sao?

Thứ Hai, ngày 03/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Đến nay, tỉnh Quảng Nam có 34 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó một gia đình có đến 7 người bị nhiễm bệnh.

Ngày 25-7, Bộ Y tế công bố ca bệnh Covid-19 thứ 416 – ca bệnh đầu tiên ở TP Đà Nẵng. Từ đó đến nay (3-8), tỉnh Quảng Nam ghi nhận có tất cả 34 ca bệnh tại tỉnh này. Đây là số liệu tính riêng những người mắc Covid-19 do tỉnh Quảng Nam lấy mẫu gửi xét nghiệm (không tính những ca bệnh là người Quảng Nam nằm viện tại Đà Nẵng).

Theo đó, ngày 28-7, Quảng Nam ghi nhận ca Covid-19 đầu tiên. Đó là bệnh nhân (BN) 432 (giới tính nữ, 63 tuổi; ngụ đường Võ Chí Công, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Vào ngày 18-7, BN432 đến dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Place (đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng BN416.

Quảng Nam có tất cả 34 ca bệnh lây nhiễm trong cộng đồng

Trong ngày 28-7, Quảng Nam có thêm BN 433 (giới tính nữ, 67 tuổi; ngụ thôn Câu Lâu, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn). Ca bệnh này có đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng từ ngày 13 đến 20-7. Đến nay, có 3 ca khác liên quan đến ca 433 là BN520, 521 và 533. BN520 là nữ y tế tư nhân, 51 tuổi, ngụ cùng xã với BN433. Từ ngày 20 đến 24-7, nữ bệnh nhân này có đi điều trị tư cho BN533. Trong khi đó, BN521 năm nay 15 tuổi, là cháu ngoại của BN433, 2 người thường xuyên tiếp xúc với nhau. BN563 (41 tuổi), con gái BN433, dì của BN521.

Sáng 30-7, tỉnh Quảng Nam ghi nhận BN462 (nam, 53 tuổi), BN464 (nữ, 69 tuổi; cùng ngụ phường Minh An, TP Hội An), BN463 (nữ, 45 tuổi, phường Cẩm Nam, TP Hội An). Đây là 3 người thân của BN 428 (điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, hiện đã qua đời). Trong thời gian điều trị, 3 BN trên đến thăm, chăm sóc BN428. Vào ngày 31-7, Quảng Nam ghi nhận thêm BN519 (nam, 40 tuổi, phường Minh An) – con rể của BN428, từng đến chăm sóc BN428 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Chiều 30-7, tỉnh Quảng Nam ghi nhận BN461 là sư cô ở chùa Bảo Thắng (45 tuổi, phường Sơn Phong, TP Hội An). Trong các ngày 13, 14-7, bệnh nhân đến khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng để chăm sóc mẹ bị ốm. Ngày 1-8, Quảng Nam ghi nhận 3 ca bệnh liên quan đến BN461, gồm BN 549, 550, 551. Cả 3 đều là sư cô ở chùa Bảo Thắng.

Ngày 31-7, Quảng Nam ghi nhận BN522 (67 tuổi), BN523 (63 tuổi) là 2 vợ chồng (khu Lưu Minh, Khối phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình). Ngày 9 đến 22-7, BN522 điều trị khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng, BN523 đi theo chăm sóc chồng. Ngày 1-8, Quảng Nam ghi nhận BN561 (nữ; 36 tuổi) là con ruột của BN522, 523. Ngày 2-8, Quảng Nam ghi nhận BN597 (nam, 39 tuổi) là con ruột của BN522, 523; bệnh nhân 598 (nữ; 8 tuổi) là con của BN597, cháu nội BN522, 523; bệnh nhân 599 (nữ, 9 tuổi), BN 600 (7 tuổi, cùng là con của BN 561, cháu ngoại của BN522, 523. Như vậy, gia đình này có đến 7 người mắc Covid-19.

Hội An là địa phương có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất tỉnh Quảng Nam

Chiều 31-7, Quảng Nam ghi nhận BN524 (nữ, 86 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, nay đã qua đời). Ngày 11 đến 16-7, bệnh nhân vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng. Ngày 18 đến 27-7, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình An (huyện Duy Xuyên). Ngày 2-8, Quảng Nam ghi nhận BN592 (nữ, 100 tuổi, ngụ thị trấn Nam Phước). Ngày 22-7, BN này điều trị tại Bệnh viện Bình An, cùng khoa với BN524.

Các ca bệnh còn lại đều liên quan đến các bệnh viện Đà Nẵng. Cụ thể, BN 525 (nam, 90 tuổi, thị trấn Nam Phước). Ngày 13 đến 20-7, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. BN526 (50 tuổi) là người thân của BN525. Từ ngày 13 đến 20-7, chăm sóc BN525 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

BN460 (nữ, 49 tuổi, ở xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam). Ngày 18-6 đến 20-7, bệnh nhân chăm sóc chồng tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đà Nẵng. BN547 (nam, 52 tuổi), BN548 (nam, 37 tuổi; cùng ngụ khối phố Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An), cùng đi chăm sóc mẹ tại phòng 607 Khoa Nội - Thận - Nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng trong tháng 7. BN593 (nam, 75 tuổi, khối phố Thịnh Mỹ). Đầu tháng 7, bệnh nhân thăm vợ điều trị phòng 607, khoa Nội - Thận - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

BN 562 (nữ, 53 tuổi, thôn Nam Hà, xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn). Từ ngày 22 đến 24-7, chăm anh chồng là BN 436 tại khoa Hồi sức tích cực – Chống độc Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. BN 564 (nữ, 19 tuổi; thôn Thuận An, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Ngày 10 đến 20-7, điều trị tại khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

BN 565 (nữ, 75 tuổi, thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc). Ngày 30-6 đến 16-7, ra bệnh viện Đà Nẵng khám mổ hạch cổ điều trị tại khoa Nội thần kinh. BN591 (nữ, 63 tuổi, thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên). Ngày 19, 20-7 có tiếp xúc trực tiếp với BN456 tại TP Đà Nẵng. BN594 (nữ, 68 tuổi, thôn Phước Trung, xã Cẩm Kim, TP Hội An). Ngày 14 và 20-7, BN chăm con gái tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng. Các ngày 14, 15, 16, 17, 19-7 vào khoa Ngoại chấn thương thần kinh, Bệnh viện C Đà Nẵng thăm người bệnh.

Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/34-ca-covid-19-o-quang-nam-lien-quan-the-nao-lay-nhiem-ra-sao-2020080...Nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/34-ca-covid-19-o-quang-nam-lien-quan-the-nao-lay-nhiem-ra-sao-20200803140026376.htm