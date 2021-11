Quán nhậu ở Sài Gòn liên tiếp bị lập biên bản vì để khách uống bia

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 15:11 PM (GMT+7)

Đã bị xử phạt, cam kết không bán bia cho khách nhưng ngày hôm sau Tá Lả Quán vẫn vi phạm.

Ngày 1/11, lãnh đạo UBND phường 1 (quận Gò Vấp, TP.HCM) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính lần thứ 2 đối với Tá Lả Quán trên đường Phạm Văn Đồng vì bán bia cho khách.

Đã bị xử phạt, cam kết không bán bia cho khách nhưng ngày hôm sau Tá Lả Quán vẫn vi phạm

Theo đó, tối 30/10, lực lượng chức năng phường 1, quận Gò Vấp kiểm tra các quán ăn uống trên địa bàn phường. Tại Tá Lả Quán, tổ công tác ghi nhận quán này bán bia cho khách. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với quán trên.

Trước đó, ngày 29/10, quán này cũng bị lập biên bản cũng với hành vì vi phạm như trên, chủ quán cũng đã viết cam kết không bán bia cho khách.

Tương tự, tại Lộ Thiên Quán trên đường Lê Quang Định, lực lượng chức năng cũng phát hiện quán để khách ngồi sát nhau, không đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19, trong đó nhiều khách sử dụng rượu bia.

Lộ Thiên Quán cũng bị lập biên bản vì bán bia cho khách

Tối 30/10, Công an quận 1 cũng kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn phường Nguyễn Thái Bình. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các cơ sở đều vi phạm lỗi cho khách sử dụng thức uống có cồn, hoạt động quá giờ quy định. Ngoài ra, công an còn phát hiện nhiều bình kim loại chứa khí N2O, bóng cười. Công an sau đó đã lập biên bản vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, TP.HCM đã cho phép các quán ăn uống trên địa bàn được phục vụ khách tại chỗ nhưng tuân thủ bộ quy tắc an toàn do TP ban hành và không được bán/sử dụng đồ uống có cồn tại quán, riêng TP.Thủ Đức và quận 7 được thí điểm cho một số quán bán đồ uống có cồn.

