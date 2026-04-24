Kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên 41 km, kết nối sân bay Long Thành

Theo đề xuất của tỉnh Đồng Nai, tuyến metro có điểm đầu kết nối tuyến Bến Thành - Suối Tiên tại khu vực Tân Vạn, sau đó vượt sông Đồng Nai, đi dọc quốc lộ 1 vào trung tâm hành chính mới của tỉnh; tiếp tục theo hành lang quy hoạch đường sắt Biên Hòa - Long Thành và tỉnh lộ 771, cắt qua cao tốc TP HCM - Long Thành trước khi vào sân bay.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 4.323 tỷ đồng; diện tích sử dụng đất khoảng 192 ha. Dự án đề xuất triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BT; phần xây dựng do nhà đầu tư thực hiện, ngân sách nhà nước chi trả giải phóng mặt bằng. Thời gian dự kiến 2026-2030.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên dài gần 20 km, tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, gồm 14 nhà ga, trong đó có 3 ga ngầm ở khu trung tâm. Tuyến bắt đầu vận hành từ tháng 12/2024 và là tuyến tàu điện đô thị đầu tiên của TP HCM.

Hướng tuyến kéo dài metro Bến Thành - Suối Tiên đến sân bay Long Thành. Đồ họa có sự hỗ trợ của Al

Theo tỉnh Đồng Nai, sân bay Long Thành là công trình quan trọng quốc gia. Khi giai đoạn 1 đi vào vận hành (dưới kiến cuối năm 2026), nhu cầu đi lại, vận chuyển hành khách sẽ tăng cao, trong khi hạ tầng kết nối hiện chủ yếu dựa vào đường bộ, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.

Trong bối cảnh đó, tuyến metro kết nối trực tiếp TP HCM - Đồng Nai - sân bay Long Thành được đánh giá là giải pháp vận tải khối lượng lớn, góp phần giảm tải cho giao thông đường bộ. Dự án cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị, dịch vụ theo định hướng giao thông công cộng.

UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng dự án thuộc trường hợp cần triển khai khẩn cấp theo Luật Xây dựng 2020, do phục vụ trực tiếp công trình trọng điểm quốc gia và cần hoàn thành đồng bộ với tiến độ sân bay. Nếu thực hiện theo quy trình thông thường, dự án khó đáp ứng yêu cầu về thời gian.

Tỉnh đề xuất được giao làm cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện; Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) và các bước thiết kế sau cơ sở.

Tàu metro Bến Thành - Suối Tiên di chuyển trên xa lộ Hà Nội (đường Võ Nguyên Giáp). Ảnh: Quỳnh Trần

Để rút ngắn tiến độ, dự án được kiến nghị áp dụng cơ chế đặc thù như lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, cho phép chỉ định thầu các hạng mục từ khảo sát, thiết kế đến thi công, giám sát, nghiệm thu. Chủ đầu tư và các bên liên quan chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và chi phí, đồng thời chủ động trong tổ chức thực hiện.

Dự án cũng dự kiến áp dụng phương thức "thiết kế - thi công đồng thời", huy động chuyên gia, tư vấn và hỗ trợ pháp lý nhằm bảo đảm tính khả thi.

Ngoài tuyến trên, TP HCM đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành, dự kiến khởi công tháng 6/2026.