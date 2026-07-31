Giải thể Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70 về chính sách xã hội
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1434/QĐ-TTg giải thể Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội được thành lập theo Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 9/8/2013.
Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70 được thành lập theo Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, biện pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020.
Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao và các...
Theo PV ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-31/07/2026 18:59 PM (GMT+7)