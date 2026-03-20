Phường Vũng Tàu đưa robot lễ tân vào phục vụ người dân

Chiều 20-3, UBND phường Vũng Tàu (TPHCM) chính thức giới thiệu và đưa vào vận hành hệ thống AI phục vụ công việc hành chính và robot lễ tân tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Đơn vị cung cấp giới thiệu về robot lễ tân

Tại đây, robot lễ tân được tích hợp nhiều tính năng như hướng dẫn quy trình, cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính. Khi đến giao dịch, người dân có thể tương tác trực tiếp với robot để được hỗ trợ ban đầu, từ đó giảm tải cho cán bộ, công chức và rút ngắn thời gian chờ đợi.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết việc đưa công nghệ vào hoạt động hành chính không chỉ thể hiện quyết tâm đổi mới mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích cán bộ chủ động sử dụng các nền tảng số trong xử lý công việc.

Người dân kiểm tra thông tin trên robot lễ tân

Theo đơn vị cung cấp giải pháp, hệ thống AI và robot không thay thế con người mà đóng vai trò trợ lý thông minh, hỗ trợ nâng cao năng suất làm việc. Mô hình này hiện đang được triển khai tại nhiều đơn vị trên địa bàn TPHCM, hướng tới sự đồng bộ trong cung cấp dịch vụ công.

Ngoài ra, người dân còn có thể quét mã QR để truy cập ứng dụng, tra cứu thông tin và thực hiện một số thủ tục ngay tại nhà. Giải pháp này góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân ngày càng tiện lợi và hiệu quả hơn.

Robot lễ tân sẽ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường