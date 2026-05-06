Chiến sự Iran tối 6/5: Ông Trump đe dọa ném bom ác liệt hơn nếu Tehran không đồng ý thỏa thuận

Tàu hàng trên eo biển Hormuz. Ảnh: AP.

Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ

Tehran đang xem xét một đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn hai tháng nhằm vào Iran, và sẽ chuyển quan điểm của mình tới nước trung gian là Pakistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei được hãng tin ISNA dẫn lời cho biết.

Ông Trump: Còn quá sớm để nghĩ tới đàm phán trực tiếp

Phát biểu với tờ New York Post về khả năng diễn ra các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tehran và Washington trong tương lai gần, tổng thống Mỹ cho rằng “còn quá sớm” để cân nhắc kịch bản này.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Pháp di chuyển tới Biển Đỏ và Vịnh Aden

Nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp đang di chuyển tới Biển Đỏ và Vịnh Aden, trong bối cảnh Pháp và Anh tiếp tục chuẩn bị cho một nhiệm vụ tiềm năng nhằm hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz.

Bộ Quốc phòng Pháp ra tuyên bố cho biết nhóm tàu sân bay đã vượt kênh đào Suez hôm thứ Tư, trên đường tới phía nam Biển Đỏ.

Nhóm này được triển khai tới đông Địa Trung Hải ngay sau khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran hôm 28/2, và có thể hoạt động trên biển trong 4–5 tháng.

Ông Trump nói chiến tranh có thể kết thúc nếu Iran chấp nhận đề xuất

Tổng thống Mỹ cảnh báo các cuộc ném bom của Mỹ nhằm vào Iran sẽ được nối lại ở “mức độ và cường độ cao hơn nhiều” nếu Tehran không tuân thủ một thỏa thuận nhằm mở lại eo biển Hormuz.

“Giả sử Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thống nhất - dù đó có thể là một giả định lớn - thì chiến dịch Epic Fury, vốn đã mang tính huyền thoại, sẽ kết thúc, và lệnh phong tỏa hiệu quả cao sẽ cho phép eo biển Hormuz MỞ CỬA CHO TẤT CẢ, bao gồm cả Iran” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Nếu họ không đồng ý, các cuộc ném bom sẽ bắt đầu, và đáng tiếc là sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây” - ông nói.

IRGC: Sẽ đảm bảo “lưu thông ổn định” qua Hormuz sau khi “vô hiệu hóa” các mối đe dọa từ Mỹ

Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã cảm ơn các thuyền trưởng và chủ tàu tại Vùng Vịnh và Vịnh Oman vì đã hợp tác với các quy định mới của Iran về việc quá cảnh qua eo biển Hormuz.

“Khi các mối đe dọa từ bên xâm lược được vô hiệu hóa và các quy trình mới được thiết lập, việc lưu thông an toàn, ổn định qua eo Hormuz (SOH) sẽ được đảm bảo” - IRGC cho biết trong một tuyên bố đăng trên nền tảng X.

IRGC gần đây đã đưa ra các hướng dẫn về việc đảm bảo lưu thông an toàn cho các tàu “vô hại” qua eo biển, đồng thời cảnh báo sẽ chặn các tàu chở vũ khí và đạn dược dành cho lực lượng quân sự Mỹ trong khu vực.

Quân đội Israel tấn công các mục tiêu Hezbollah trên khắp Lebanon

Quân đội Israel cho biết họ đã bắt đầu tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại nhiều khu vực ở Lebanon, động thái vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

“Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu tấn công các địa điểm cơ sở hạ tầng khủng bố của Hezbollah tại một số khu vực ở Lebanon,” quân đội cho biết trong một tuyên bố.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi quân đội Israel báo cáo “một số vụ việc” trong đó máy bay không người lái phát nổ gần các binh sĩ Israel đang hoạt động ở miền nam Lebanon.

Các cuộc không kích cũng diễn ra sau khi Israel đưa ra cảnh báo sơ tán mới đối với khoảng một chục ngôi làng ở miền nam Lebanon vào đầu ngày.

“Bản ghi nhớ chấm dứt chiến tranh”

Axios cho biết Iran và Mỹ đang tiến gần tới một bản ghi nhớ một trang nhằm chấm dứt chiến tranh. Pakistan đã khẳng định thông tin này.

Dẫn lời hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác được cập nhật về các cuộc thảo luận, Axios cho biết thỏa thuận này, trong số các nội dung khác, sẽ bao gồm việc Iran cam kết tạm ngừng làm giàu hạt nhân, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản Iran bị phong tỏa, đồng thời hai bên dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động qua lại eo biển Hormuz.

Báo cáo của hãng tin này cho biết Mỹ dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ Iran trong vòng 48 giờ tới.