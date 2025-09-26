Cận cảnh hệ thống camera AI giám sát, trị thói giao thông "bừa ẩu" trên đường

Mới đây, Cục CSGT đã đưa vào vận hành Trung tâm thông tin chỉ huy với những công nghệ hiện đại, kết hợp với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) qua đó đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông, bao gồm cả việc kết nối dữ liệu đăng ký xe, đăng kiểm, thuế, hải quan, y tế và dữ liệu các cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an liên quan đến con người và phương tiện.

Về quy mô, Trung tâm thông tin chỉ huy là trung tâm quản trị cấp 1, trong tương lai sẽ được kết nối với 34 trung tâm thu nhỏ ở các tỉnh/thành phố, gồm dữ liệu từ tất cả thiết bị nghiệp vụ của toàn lực lượng CSGT. Dữ liệu thu thập được từ camera sẽ được truyền về trung tâm, sau đó hệ thống AI phân tích để nhận diện hành vi và tự động chuyển sang file (thư mục) quản lý.

Đại tá Phạm Quang Huy, Phó Cục trưởng Cục CSGT trao đổi về hệ thống camera giám sát AI vừa được triển khai thí điểm.

Hiện tại, công nghệ AI được tích hợp trong hệ thống camera có khả năng nhận diện hơn 20 loại hành vi vi phạm giao thông, từ những lỗi phổ biến như vượt đèn đỏ, đi sai làn, sử dụng điện thoại khi lái xe, cho đến các hành vi nguy hiểm hơn như mang theo hung khí hoặc chạy quá tốc độ.

Dữ liệu hình ảnh và video được hệ thống ghi lại được chuyển ngay về Trung tâm Thông tin chỉ huy của Cục CSGT. Sau khi đối chiếu với cơ sở dữ liệu đăng ký xe và dữ liệu dân cư, thông báo vi phạm sẽ được gửi trực tiếp đến chủ phương tiện thông qua ứng dụng đảm bảo quy trình xử lý nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục CSGT dẫn ví dụ về hiệu quả của hệ thống camera AI trong trường hợp một phương tiện ô tô gây tai nạn bỏ chạy. Lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin nhận dạng về phương tiện cũng như lái xe sẽ lập tức thông qua hệ thống lọc dữ liệu trên toàn bộ các tuyến đường trong khung giờ diễn ra vụ việc. Qua đó có thể vẽ lại bản đồ mà chiếc xe bị tình nghi chạy qua để phục vụ công tác truy xét, điều tra giải quyết tai nạn.

Hệ thống camera giám sát giao thông tích hợp trí tuệ nhân tạo AI được thí điểm lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (phường Cầu Giấy, Hà Nội), bắt đầu hoạt động từ 0h ngày 24/9. Qua trích xuất dữ liệu từ 2 camera AI được lắp đặt trên phố Phạm Văn Bạch (từ 0-12h ngày 24/9), lực lượng chức năng phát hiện tổng số 1.798 vi phạm. Trong đó, có 343 trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm; 1.452 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ với 1.339 xe máy; 113 ô tô); 3 trường hợp xe máy đi ngược chiều.

Hình ảnh vi phạm được camera ghi lại trên phố Phạm Văn Bạch.

Một camera mới lắp trên cao tốc phát hiện hàng trăm vi phạm, 97% trong đó không thắt dây an toàn.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và công an địa phương lắp đặt thêm hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đô thị.