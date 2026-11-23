Ngày 22/11, ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương vừa phối hợp với Viện Thủy lợi và Môi trường khảo sát, đánh giá hiện trạng công trình, tìm nguyên nhân khiến hồ chứa nước ngọt trên đảo bị thấm, rò rỉ.

Hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu được đầu tư hơn 124 tỷ đồng, chủ đầu tư là UBND TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ.

Công trình trước đó do Ban Quản lý dịch vụ công ích TP.Quy Nhơn (nay là Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn) tiếp nhận, quản lý và hợp đồng với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Định trực tiếp vận hành trạm cấp nước.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và phân cấp quản lý công trình thủy lợi theo quyết định của UBND tỉnh, công trình được bàn giao cho UBND xã Nhơn Châu trực tiếp quản lý từ ngày 1/7/2025.

Hồ chứa nước ngọt trên xã đảo Nhơn Châu bị thấm, rò rỉ, mực nước trong hồ giảm sâu.

Công trình gồm đập chính bê tông trọng lực dài 126m, chiều cao lớn nhất 14,4m (cao trình đỉnh đập +19,50m, bề rộng đỉnh đập 3,0m); đập phụ dài 46m; tràn xả lũ đặt trên thân đập chính; hệ thống rãnh thấm và bê tông gia cố lòng hồ. Dung tích hồ theo hồ sơ thiết kế là 88.000m³ (dung tích hữu ích khoảng 80.473m³, dung tích phòng lũ 5.414m³, dung tích chết 5.711m³).

Mặc dù mới nghiệm thu đưa vào khai thác từ tháng 8/2019, thế nhưng từ tháng 11/2019 công trình đã phát hiện hiện tượng thấm qua thân đập. Dù được xử lý chống thấm vào năm 2020 và tiếp tục sửa chữa các khe lún, khớp nối, mạch ngừng thi công trong năm 2023, tình trạng rò rỉ vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Đáng chú ý, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, mực nước hồ giảm từ 10,5m xuống còn 3,5m. Do hồ không tích trữ được nước mặt, hệ thống cấp nước sinh hoạt trên đảo hiện phụ thuộc hoàn toàn vào 2 giếng khoan nước ngầm. Vào giờ cao điểm, áp lực nước không đủ cung cấp đến các hộ dân ở khu vực cao, dẫn đến thiếu nước cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô.

Xã đảo Nhơn Châu nằm giữa biển khơi.

Nằm cách đất liền khoảng 24km về phía Đông, Nhơn Châu (còn có tên gọi Cù Lao Xanh) là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Toàn xã có hơn 605 hộ với trên 2.325 nhân khẩu. Người dân sinh ở đây sống chủ yếu bằng nghề khai thác nuôi trồng thủy sản ven bờ.

Trước tình trạng hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu bị thấm kéo dài, không thể tích trữ nước mặt, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm định an toàn công trình, đề xuất giải pháp xử lý; đồng thời bảo đảm duy trì nguồn nước sinh hoạt cho người dân trên xã đảo.