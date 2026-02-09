Phường Diên Hồng lên tiếng về vụ "đổi tên chợ Nguyễn Tri Phương"

Ngày 9-2, đại diện lãnh đạo UBND phường Diên Hồng (TPHCM) đã có phản hồi liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội về tên chợ Nguyễn Tri Phương.

Theo vị đại diện, thực hiện chủ trương sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hiện nay chợ Nguyễn Tri Phương đã chính thức trực thuộc sự quản lý, vận hành của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Diên Hồng. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường, có trách nhiệm đảm bảo duy trì hoạt động ổn định và phát triển văn minh thương mại tại chợ.

"Do đó, việc sửa chữa bảng hiệu cũ để cập nhật thông tin đơn vị chủ quản và mỗi trụ sở hoạt động có tên bảng hiệu riêng theo lĩnh vực hoạt động là đúng theo đúng quy định pháp luật" - đại diện lãnh đạo phường Diên Hồng khẳng định.

Hoạt động mua bán tại chợ Nguyễn Tri Phương

Đồng thời, việc thay đổi bảng hiệu hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của các hộ tiểu thương cũng như việc đi lại, mua sắm của người dân tại chợ Nguyễn Tri Phương. Phường Diên Hồng khẳng định tên "chợ Nguyễn Tri Phương" truyền thống vẫn đang được sử dụng và không bị thay thế.

Vị đại diện này cho biết trong thời gian tới, UBND phường Diên Hồng tiếp tục xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các sở, ngành thành phố để thực hiện việc sử dụng các bảng tên đơn vị một cách đồng bộ theo quy định.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng được thành lập trên cơ sở thực hiện Đề án số 214/ĐA-UBND ngày 31-12-2025 của UBND phường Diên Hồng và Quyết định số 4999/QĐ-UBND ngày 31-12-2025 của UBND phường Diên Hồng.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng với 3 phòng chuyên môn, gồm các phòng: Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị, dịch vụ; Phòng Văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, quản lý chợ và Phòng Thể dục thể thao, Môi trường, đô thị.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết cho rằng UBND phường Diên Hồng đổi tên chợ Nguyễn Tri Phương thành "Trung tâm Cung ứng dịch vụ công" và gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn.