Phục hồi điều tra vụ bé trai người Nhật tử vong ở resort 5 sao

Ngày 26/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo cho gia đình bé Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản), nạn nhân tử vong tại hồ bơi lười của Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né (TP Phan Thiết), về việc phục hồi điều tra vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Quyết định được đưa ra sau gần nửa năm kể từ khi Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) tạm đình chỉ điều tra để chờ kết quả tương trợ tư pháp.

Theo cơ quan điều tra, việc củng cố chứng cứ vẫn được tiếp tục trong thời gian tạm đình chỉ để xử lý vụ án theo quy định.

Vị trí bé trai người Nhật tử vong. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Bé trai biết bơi, cao 1,4 m chết đuối tại hồ sâu 1 m

Theo hồ sơ, khoảng 10h35 ngày 5/4/2022, bé Hanawa Yukiji (cao 1,4 m, nặng 39 kg) được phát hiện "bị hút vào tấm lưới sắt dưới hồ bơi" tại Hồ bơi lười (sâu 1 mét) của khu du lịch 5 sao Centara Mirage Resort Mũi Né. Một số người phải cùng nhau kéo, mới đưa được nạn nhân ra khỏi miệng hút, làm các biện pháp cấp cứu nhưng bất thành.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận xác định bé Yukiji tử vong do phù phổi cấp, suy hô hấp cấp vì ngạt nước.

Trên lưng và vùng thắt lưng của nạn nhân có các vết hằn hình vuông kích thước 4x4 cm, xếp thành hàng trên diện tích 56x43 cm, khoảng cách giữa các hình là 1,5 cm. Theo kết luận giám định, các dấu vết này hình thành do lưng nạn nhân bị ép hoặc tiếp xúc với lực hút từ vật có hình dạng tương tự.

Gia đình bé Yukiji cho rằng nạn nhân biết bơi, chiều cao vượt mực nước hồ nên không thể tử vong do lỗi cá nhân. Theo họ, bé bị lực hút của hệ thống massage dưới hồ bơi hút chặt vào tấm lưới sắt, tạo nên các vết hằn trùng với cấu trúc của tấm lưới.

Ngày 31/5/2022, Công an TP Phan Thiết khởi tố vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Quá trình điều tra sau đó được tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an về áp lực hút của hệ thống hồ bơi.

Gần ba tháng sau, vụ án được phục hồi điều tra nhưng đến ngày 31/7/2023 lại bị đình chỉ với lý do "không có sự việc phạm tội". Cơ quan điều tra căn cứ kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM, cho rằng nguyên lý hoạt động của hồ bơi lười không thể gây ra cái chết của nạn nhân.

Không đồng tình, gia đình bé Yukiji nhiều lần gửi đơn kiến nghị, đề nghị các cơ quan chức năng xem xét lại vụ việc. Gia đình cho rằng vụ án có yếu tố nước ngoài, xảy ra trong môi trường phức tạp nên cần được điều tra ở cấp tỉnh.

Tháng 2/2024, Công an TP Phan Thiết phục hồi điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) thụ lý.

Lần phục hồi điều tra này được thực hiện sau gần nửa năm tạm đình chỉ để chờ kết quả tương trợ tư pháp. Theo cơ quan điều tra, trong thời gian tạm đình chỉ, việc thu thập, củng cố chứng cứ vẫn được tiếp tục để xử lý vụ án theo quy định.

Lỗ hút hệ thống massage tại hồ bơi, nơi bé trai tử vong. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Hồi cuối tháng 4/2024, Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM kết luận, Hồ bơi lười thuộc khu du lịch này khi vận hành "có thể hút chặt một người có thể trạng là bé trai 11 tuổi cao 1,4 m, nặng 39 kg (bằng thể trạng bé Yukiji), biết bơi thành thạo khi đứng sát vị trí miệng hút".

"Trường hợp vị trí cơ thể tiếp xúc với miệng hút là vùng lưng thì một người có thể trạng như trên không thể tự thoát ra được, có thể dẫn đến tử vong", kết luận giám định nêu.

Đầu năm 2025, khi kết luận giám định tư pháp của Trung tâm Phát triển Công nghệ Quản lý và Kiểm định Xây dựng (thuộc Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng) cho thấy có hàng loạt sai phạm trong khâu thiết kế, thẩm định, thi công và vận hành hồ bơi. Nhà chức trách sau đó đã phục hồi điều tra.

Hai tháng sau, tội danh ban đầu được chuyển đổi sang Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo văn bản hồi tháng 1 năm nay, Công an tỉnh Lâm Đồng (đơn vị nay tiếp quản hồ sơ từ Công an Bình Thuận) thông báo quá trình giải quyết tiếp tục tạm đình chỉ bởi chưa nhận được kết quả trả lời tương trợ tư pháp hình sự. Lực lượng chức năng đang tích cực thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ nhằm xử lý triệt để vụ việc theo đúng pháp luật.