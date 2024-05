Kết luận đảo ngược trong vụ bé trai người Nhật chết tại hồ bơi

Ngày 2/5, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Bình Thuận thông báo kết luận giám định vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp liên quan việc bé trai 11 tuổi Hanawa Yukiji, quốc tịch Nhật Bản, tử vong tại hồ bơi lười của khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, TP Phan Thiết. Động thái này được đưa ra sau hơn hai tháng PC01 rút vụ án từ Công an TP Phan Thiết lên để điều tra, thực nghiệm lại hiện trường.

Theo kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, ban hành cuối tháng 4, hồ bơi lười thuộc khu du lịch này khi vận hành "có thể hút chặt một người có thể trạng là bé trai nam, 11 tuổi, cao 1,4 m, nặng 39 kg (bằng thể trạng bé Yukiji), biết bơi thành thạo khi đứng sát vị trí miệng hút". "Trường hợp vị trí cơ thể tiếp xúc với miệng hút là vùng lưng thì một người có thể trạng như trên không thể tự thoát ra được, có thể dẫn đến tử vong", kết luận giám định nêu.

Như vậy, kết luận lần này trái ngược với kết luận lần đầu tiên hồi giữa năm 2023 của chính Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM (thời điểm vụ án còn do Công an TP Phan Thiết thụ lý điều tra). Cụ thể, cơ quan này từng cho rằng "nguyên lý hoạt động của hồ bơi lười không thể hút một người có thể trạng cao 1,4 m, nặng 39 kg (như bé Yukuji) khi đang bơi hoặc đứng tại vị trí miệng hút dẫn đến tử vong".

Vị trí bé trai người Nhật tử vong. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Bé trai người Nhật tử vong bất thường

Theo hồ sơ, khoảng 10h ngày 5/4/2022, cháu Hanawa Yukiji (11 tuổi, cao 1,4 m, nặng 39 kg) chơi tại Hồ bơi lười của khu du lịch 5 sao này. Bé biết bơi thành thạo, mực nước hồ là một mét. Đến 10h35, người tắm cùng hồ bơi phát hiện Yukiji "bị hút vào tấm lưới sắt dưới hồ bơi" nhưng kéo ra không được, tri hô nhiều người đến kéo ra, cấp cứu nhưng bé trai tử vong sau đó.

Bản kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận thể hiện nạn nhân bị phù phổi cấp, suy hô hấp cấp do ngạt nước dẫn đến tử vong. Thi thể bé có các vết hằn hình vuông (kích thước 4x4 cm) xếp thẳng hàng, có kích thước tổng cộng 56x43 cm, khoảng cách giữa các hình vuông là 1,5 cm tại vùng lưng - thắt lưng và "hình thành do mặt sau thi thể của nạn nhân bị đè ép hoặc tiếp xúc có áp lực (theo dạng lực hút) với các vật có hình dáng, kích thước tương tự".

Theo gia đình nạn nhân, cháu Yukiji biết bơi, cao 1,4 m trong khi hồ chỉ sâu một mét nên không thể tử vong do lỗi của cháu. Dấu vết trên thân thể cho thấy bé tử vong vì đã bị hút chặt vào tấm lưới sắt tại khu vực hệ thống massage dưới hồ bơi, tạo nên một loạt vết thương trùng khớp với các ô trên tấm lưới này.

Ngày 31/5/2022, Công an TP Phan Thiết khởi tố vụ án Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp, sau khi căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, xác minh. Tuy nhiên, ngày 30/1/2023, cơ quan này ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án "do hết thời hạn điều tra mà chưa nhận được trả lời từ Viện khoa học hình sự Bộ Công an giải thích về áp lực (dạng lực hút) của hồ bơi lười với một số nội dung có liên quan trực tiếp.

Lỗ hút hệ thống massage tại hồ bơi, nơi bé trai tử vong. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Gần 3 tháng sau, vụ án được Công an TP Phan Thiết phục hồi điều tra, song đến 31/7/2023 lại đình chỉ điều tra vì "vụ chết người không có sự việc phạm tội".

Cơ quan điều tra dẫn bản kết luận giám định của Phân viện Kỹ Thuật hình sự tại TP HCM, cho rằng nguyên lý hoạt động của hồ bơi lười không thể khiến bé trai tử vong. Từ đó, Công an TP Phan Thiết xác định việc cháu Yukuji tử vong là do tai nạn trong quá trình sử dụng hồ bơi.

Không đồng ý quan điểm trên, gia đình nạn nhân đã gửi hàng loạt đơn cứu xét khẩn cấp đến các cơ quan chức năng. Họ cho rằng bé trai tử vong do bị hút vào tấm lưới sắt kim loại dưới hồ bơi chứ không phải lỗi của cháu hay gia đình; vụ án có yếu tố nước ngoài, xảy ra tại hồ bơi có những khó khăn phức tạp trong quá trình thu thập chứng cứ; nên phải thuộc thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Bình Thuận.

Các vết bầm ở lưng bé Hanawa Yukiji. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Ngày 21/2, Công an TP Phan Thiết thông báo phục hồi điều tra vụ án, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý. Đến 25/3, Công an tỉnh Bình Thuận đã mời cha mẹ bé Yukiji, luật sư Đào Thị Bích Liên (Văn phòng luật sư Hà Hải và cộng sự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân); những người liên quan đến vụ án như nhân chứng, người vận hành hồ bơi Sông Lười, nhân viên cứu hộ, y tế, giám định viên thuộc Phân Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP HCM, VKS, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận... tham gia thực nghiệm hiện trường.

Tối 2/5, trả lời VnExpress, luật sư Đào Thị Bích Liên cho biết, ngoài kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM, PC01 Công an tỉnh Bình Thuận cũng ra thông báo sẽ tiến hành giám định thiết kế, thi công, vận hành các hồ bơi Zone 2 khu công viên nước trung tâm thuộc khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né để điều tra toàn diện vụ án, làm rõ sự thật khách quan.

