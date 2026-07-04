Xe chở quan chức Nga cán phải mìn của Ukraine

Người đứng đầu chính quyền quận Rylsk, ông Vladimir Kovalchuk

Vụ nổ xảy ra vào sáng 3-7 tại trung tâm Rylsk, cách biên giới Ukraine khoảng 25 km. Thiết bị nổ dường như đã được kích hoạt từ xa khi chiếc xe nêu trên đang đi qua khu vực này.

Thời điểm đó, người đứng đầu chính quyền quận Rylsk, Vladimir Kovalchuk, đang ở trong xe. Ông này bị thương do vụ nổ và mảnh đạn găm vào chân. Vụ nổ cũng khiến một quan chức khác ở trên xe bị thương.

Hai người khác đang đứng trên bậc thềm của một tòa nhà gần đó cũng bị thương do vụ nổ và mảnh đạn. Họ đã được đưa đến bệnh viện với vết thương ở tay và chân.

Ủy ban Điều tra Liên bang Nga đang điều tra vụ việc, cho biết thiết bị nổ đã được lực lượng Ukraine gài từ xa bằng máy bay không người lái. Khu vực này đã bị phong tỏa sau vụ nổ, các chuyên gia rà phá bom mìn đang làm việc tại hiện trường. Người dân được khuyến cáo tránh xa các vật thể khả nghi và thông báo cho các cơ quan chức năng.

Sự việc này xảy ra sau một loạt các vụ tấn công tương tự ở Rylsk. Hôm 1-7, máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã rải các thiết bị nổ trên 2 quảng trường của quận. Một kỹ thuật viên xử lý bom đã thiệt mạng khi cố gắng vô hiệu hóa một trong số chúng, và một sĩ quan cảnh sát cũng bị thương.

Thống đốc Khinshtein mô tả tình hình ở Rylsk là căng thẳng, đồng thời kêu gọi người dân tránh đi lại không cần thiết, tránh xa lề đường và không chạm vào các vật thể lạ.

Số lượng mìn do máy bay không người lái thả trên các tuyến đường ở Donbass, Novorossiya và các vùng biên giới khác của Nga gia tăng. Một số phương tiện dân sự đã bị nổ tung trong những tuần gần đây, khiến nhiều người thiệt mạng.