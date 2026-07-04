Cảnh báo khẩn nguy cơ đá lăn trên tuyến leo núi Bà Đen

Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen (phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) vừa phát đi cảnh báo khẩn về nguy cơ đá lăn trên tuyến đường mòn từ đỉnh núi xuống khu vực chùa Bà, đồng thời yêu cầu du khách không di chuyển trên tuyến này để đảm bảo an toàn.

Theo Ban Quản lý, đơn vị đã tiếp nhận phản ánh về việc đá từ sườn núi lăn xuống lối đi, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với người đang di chuyển bên dưới. Đây là khu vực có địa hình dốc, nhiều đá rời, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến đá lăn với tốc độ lớn, gây nguy hiểm và rất khó tránh né.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ nhiều phượt thủ gặp tai nạn trong quá trình chinh phục các cung đường leo núi hiểm trở.

Trước tình hình trên, Ban Quản lý khẳng định không khuyến khích cũng như không cho phép du khách sử dụng tuyến đường mòn từ đỉnh núi xuống chùa Bà để leo lên hoặc xuống núi.

Đối với những người muốn trải nghiệm leo núi, Ban Quản lý khuyến nghị lựa chọn tuyến Cột Điện. Đây là cung đường được nhiều người sử dụng, thuận lợi cho công tác quản lý, cứu hộ và hỗ trợ khi có sự cố.

Bên cạnh đó, du khách được khuyến cáo không tự ý đi vào các lối mòn hoặc những tuyến leo núi ngoài tuyến Cột Điện, đồng thời tránh các hành vi đùa giỡn, xô đẩy hoặc làm đá lăn từ trên cao xuống, gây nguy hiểm cho người khác.

Nếu phát hiện sự cố hoặc các hành vi có nguy cơ mất an toàn, du khách cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng hoặc Ban Quản lý để kịp thời xử lý.

Đây không phải lần đầu Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đưa ra cảnh báo về hoạt động leo núi. Trước đó, vào tháng 4, đơn vị cũng đã khuyến cáo du khách hạn chế leo núi trong mùa mưa do nguy cơ trơn trượt, sạt lở và thời tiết diễn biến thất thường.

Ban Quản lý nhấn mạnh, việc tuân thủ đúng tuyến leo núi được hướng dẫn không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho du khách mà còn tạo điều kiện để lực lượng chức năng tiếp cận, cứu hộ nhanh chóng khi xảy ra sự cố. Mỗi du khách cần nâng cao ý thức, chấp hành các quy định và hướng dẫn để góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh tại núi Bà Đen.