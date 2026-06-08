Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các Phu nhân nước bạn tham quan Văn Miếu

Ngày 8/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 của Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Vương quốc Thái Lan, bà Đào Thị Bích Thủy, Phu nhân Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã cùng bà Vandara Siphandone, Phu nhân Thủ tướng Lào; bà Pich Chamony, Phu nhân Thủ tướng Campuchia và bà Thananon Niramit, Phu nhân Thủ tướng Thái Lan đã đến thăm và có các hoạt động tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, bày tỏ vui mừng khi gặp Phu nhân các Thủ tướng Lào, Campuchia và Thái Lan, Phu nhân Đào Thị Bích Thủy tin tưởng hoạt động lần này không chỉ là cơ hội để cùng tìm hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự gắn bó và tin cậy giữa nhân dân các nước.

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy chia sẻ Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan là những quốc gia láng giềng gần gũi, cùng chia sẻ không gian văn hóa Đông Nam Á giàu bản sắc. Các nước đều đề cao giá trị gia đình, lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết cộng đồng và sự tôn trọng các giá trị nhân văn.

Phu nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng - bà Đào Thị Bích Thủy (đứng giữa) cùng Phu nhân Thủ tướng Campuchia - bà Pich Chamony (đầu tiên từ trái sang); Phu nhân Thủ tướng Lào - bà Vandara Siphandone (thứ hai từ trái qua) và Phu nhân Thủ tướng Thái Lan - bà Thananon Niramit (thứ hai từ phải qua).

Các Phu nhân đã giao lưu cùng nghệ nhân và trực tiếp trải nghiệm một số hoạt động thủ công truyền thống như vẽ họa tiết trên nón lá, thêu tay, xem dệt lụa.

Các Phu nhân đồng thời nhấn mạnh, thông quan hoạt động tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần này, Đoàn các Phu nhân Thủ tướng ba nước cảm nhận được sự mến khách, thân thiện của người dân Việt Nam; giúp hiểu hơn về văn hóa, tinh thần hiếu học và những nét văn hóa đặc trưng, văn hóa vùng miền của người Việt Nam.

Các Phu nhân cùng Đoàn đã thăm và nghe giới thiệu khái quát về lịch sử, không gian, kiến trúc và các giá trị tiêu biểu của khu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quôc Tử Giám, nơi được xem là cái nôi của nền giáo dục nước nhà và là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam suốt gần một nghìn năm qua.

Tại không gian triển lãm “Sĩ tử 3 - Chuyện sĩ tử”, thuộc Nhà Thái Học, nằm trong khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, các Phu nhân cùng Đoàn đã được nghe giới thiệu về không gian sắp đặt nghệ thuật “Vườn Trạng Nguyên”, được tạo nên từ chất liệu thủ công truyền thống như tre, giấy dó, nón là và mây tre đan; nơi quá khứ và hiện tại được giao thoa, tạo nên những dòng chảy văn hóa mới

Phu nhân Đào Thị Bích Thủy (thứ hai từ phải sang) hy vọng những tình cảm tốt đẹp được vun đắp từ những cuộc gặp gỡ chân thành như hôm nay sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường kết nối văn hóa và tạo nền tảng thuận lợi cho quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước láng giềng.