Ảnh: Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào

Chiều 7/6 tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Sonexay Siphandone và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7-9/6.

Văn phòng Chính phủ, nơi Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết thúc lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng chụp ảnh chung và dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai bên bước vào hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone bắt tay trước khi bước vào hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi hội đàm.

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu tại buổi hội đàm.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa các bộ, ban ngành hai nước.

Hai vị Thủ tướng tham quan triển lãm ảnh về tình hữu nghị và thành tựu của hai nước Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone cùng chứng kiến lễ ký kết văn kiện giữa các bộ, ban ngành hai nước.

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào đang chuyển từ tư duy hỗ trợ truyền thống sang tư duy liên kết phát triển dài hạn, trong đó tập trung vào ba trụ cột lớn gồm kết nối hạ tầng chiến lược, kết nối năng lượng và kết nối thể chế - thị trường.

Hiện, Việt Nam có khoảng 289 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Lào với tổng vốn đăng ký gần 7 tỉ USD, tiếp tục là một trong những nhà đầu tư lớn nhất tại Lào.