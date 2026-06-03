Thủ tướng chỉ đạo "khoan thư sức dân", tạm thời giữ ổn định giá dịch vụ y tế, giáo dục

Sáng ngày 3/6, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương cùng dự.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ sáng 3/6

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa trong công tác chuẩn bị báo cáo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung cũng như các phiên họp thường kỳ của Chính phủ, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn và không chủ quan trước những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế và từ đó có những giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, trình ban hành Nghị quyết phiên họp, với các phụ lục đi kèm nêu rõ những vấn đề trọng tâm cần tập trung xử lý, những vấn đề chậm muộn phải khẩn trương hoàn thành.

Các thành viên Chính phủ tham dự cuộc họp sáng nay 3/6

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự thảo luật, nghị quyết trình cơ quan có thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu tiến hành tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm tiến độ, chất lượng. Làm tốt công tác đánh giá kỹ lưỡng, đầy đủ tác động và lắng nghe, lấy ý kiến khi xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.

Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan nắm chắc diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, trong nước, xây dựng các kịch bản điều hành vĩ mô chi tiết hơn nữa với từng trường hợp, từng ngành, lĩnh vực, khu vực….

Đồng thời, chuẩn bị các giải pháp chính sách với liều lượng cụ thể để có tấm đệm "giảm sốc" tác động từ bên ngoài khi xuất hiện biến động, nỗ lực, kiên định thực hiện các mục tiêu đã đề ra.

Ngân hàng Nhà nước phải sử dụng các công cụ để giữ ổn định thanh khoản của thị trường, đảm bảo giữ ổn định mặt bằng lãi suất; đánh giá kỹ cơ cấu huy động tiền gửi và cho vay để đề xuất, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính trong các giải pháp về tiền tệ và ngân sách.

Tập trung xử lý nhanh, bố trí tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia để phục vụ mục tiêu tăng trưởng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước phải xây dựng phương án cung ứng vốn cho nhà ở cho thuê, bên cạnh nhà ở xã hội.

Phối hợp cùng Bộ Tài chính đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và lệ phí (như thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiền thuê đất…) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có thêm dòng tiền cho sản xuất, kinh doanh.

"Trong bối cảnh khó khăn, bên cạnh việc đánh giá kỹ tác động với thu ngân sách thì việc khoan sức dân, hỗ trợ doanh nghiệp cũng rất quan trọng; còn trong điều kiện bình thường thì chúng ta áp dụng trở lại", Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Thủ tướng cũng yêu cầu trong tháng 6, Bộ Tài chính trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, huy động các quỹ đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; phát triển các sản phẩm chủ chốt cho trung tâm tài chính quốc tế; tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ các địa phương thu hút đầu tư nước ngoài và xử lý vướng mắc cho các dự án lớn.

Về nhóm nhiệm vụ hoàn thiện tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương phải làm rất tốt công tác truyền thông chính sách

Bộ Công Thương được yêu cầu tiếp tục có giải pháp hiệu quả nhằm bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu. Bên cạnh đó, tập trung triển khai ngay việc rà soát, kiện toàn hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm tối đa các khâu trung gian.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư lớn của ngành vào hoạt động, nhất là các dự án công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng trọng điểm. Phối hợp với các địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài và các dự án điện gió, điện mặt trời.

Mở rộng, đa dạng hoá thị trường, để thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu. Thủ tướng cũng lưu ý Bộ Công Thương phải làm rất tốt công tác truyền thông chính sách.

Với Bộ Xây dựng, Thủ tướng chỉ đạo triển khai phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; các dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình, các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt, công trình phục vụ năm APEC 2027.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc việc kết nối, đồng bộ 05/12 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu còn lại về Trung tâm dữ liệu quốc gia, hoàn thành trong năm 2026; Vận hành thông suốt, hiệu quả hệ thống điều phối chung giải quyết TTHC của các bộ, ngành trên Cổng dịch vụ công quốc gia.