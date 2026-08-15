Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) bị khởi tố về tội gì?

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố Bùi Xuân Huấn (SN 1985, Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cùng vụ án, 4 bị can khác bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Khởi tố Bùi Xuân Huấn (Huấn Hoa Hồng) - (Ảnh: Phú Khải)

Theo điều tra, lợi dụng là người có ảnh hưởng trên không gian mạng, Huấn đã thường xuyên đăng tải các thông tin gian dối, nội dung không đúng sự thật; cùng đồng phạm thông qua hoạt động bán hàng online, kêu gọi từ thiện... để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, trục lợi số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

Bước đầu, cơ quan công an xác định: Bùi Xuân Huấn đã chiếm đoạt của nhiều cá nhân với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Huấn cùng vợ và các đồng phạm mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỷ đồng, nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, để doanh thu ngoài sổ sách kế toán, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng cho Ngân sách Nhà nước.

Theo điều tra, Bùi Xuân Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân với số tiền hàng chục tỷ đồng, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích; hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.