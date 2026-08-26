Từ vụ trồng cây cần sa, lộ đường dây ma túy liên quan diễn viên KiềuThanh

Ngày 25/8, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô lớn, qua đó bắt giữ và xử lý hình sự 147 đối tượng.

Trước đó, cuối tháng 6/2026, từ việc phát hiện 3 đối tượng trồng trái phép 97 cây cần sa tại phường Yên Hòa, Công an TP Hà Nội đã khẩn trương điều tra mở rộng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng từng bước bóc gỡ mạng lưới tội phạm tinh vi này, làm rõ các hành vi cung cấp, sản xuất, mua bán dụng cụ sử dụng ma túy cũng như nhiều đầu mối liên quan đến hoạt động mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong và ngoài nước.

Các đối tượng liên quan trong vụ án được triệu tập về trụ sở cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Đến ngày 3/8, mở rộng toàn bộ chuyên án, cơ quan công an đã triệu tập 226 đối tượng, xử lý hình sự 147 đối tượng và phát hiện 144 trường hợp dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy có NSƯT Kiều Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) - nguyên diễn viên Nhà hát Kịch Hà Nội.

Quá trình phá án, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 14,655 kg Methamphetamine, 1,26 kg Ketamine, 6,182 kg MDMA, hơn 116 gram heroin, 1 khẩu súng kèm đạn, 843 dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tài liệu liên quan.