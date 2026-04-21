Nam sinh lạc trên núi ở Tam Đảo đi theo suối để tìm đường: Có phải cách đúng?

Tóm tắt nhanh: · Nam sinh bị lạc trên núi ở Tam Đảo đã đi men theo suối để tìm đường ra khỏi rừng. · Không phải lúc nào đi men theo suối khi bị lạc cũng là cách an toàn. · Trong nhiều trường hợp, việc đi men theo suối có thể còn nhiều rủi ro hơn. · Nguyên tắc phổ biến khi chẳng may bị lạc là giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển, ở lại vị trí dễ tìm để chờ hỗ trợ.

Nam sinh Nguyễn Tuấn Anh (19 tuổi, Hà Nội) đã được tìm thấy vào sáng nay, 21/4, sau khoảng 36 tiếng bị lạc trong lúc leo núi ở Tam Đảo.

Theo lời kể của Tuấn Anh sau khi được tìm thấy, trong lúc đi cùng nhóm, bạn bị lạc vào rừng trúc và mất phương hướng từ chiều 19/4. Sau đó, bạn thấy con suối và đi men theo đó để tìm đường ra. Nhưng khi di chuyển, Tuấn Anh bị xây xát nhẹ và gặp đoạn thác cao, đá trơn trượt nên không thể tiếp tục đi mà phải ngồi lại trên một tảng đá, theo báo Công An Nhân Dân. Trước đó, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người tìm kiếm trong điều kiện sương mù dày, địa hình phức tạp.

Tuấn Anh được tìm thấy ở gần một bờ suối trên núi ở Tam Đảo. Ảnh: TPO.

Dưới các bài đăng về việc đã tìm thấy nam sinh mất tích trên núi ở Tam Đảo, nhiều cư dân mạng bình luận rằng Tuấn Anh đã làm đúng khi đi men theo dòng suối, và khi bị lạc trong rừng hoặc trên núi thì nên men theo dòng suối, thường sẽ tìm được đường.

Vậy đây có phải là cách đúng và an toàn không?

Thực tế, lời khuyên “đi theo dòng suối” là dựa trên nguyên lý nước chảy từ cao xuống thấp, có thể dẫn đến khu dân cư hoặc đường lớn; hơn nữa, ven suối có thể dễ đi hơn trong rừng rậm.

Tuy nhiên, trong địa hình rừng núi ở Việt Nam và nhiều nước khác, suối thường đi kèm thác, đá trơn, vách dốc hoặc khu vực hiểm trở, khiến việc di chuyển trở nên khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ bị ngã, mắc kẹt. Ngoài ra, vào thời điểm trời tối hoặc thời tiết xấu, việc đi dọc suối còn nguy hiểm hơn do tầm nhìn hạn chế và nguy cơ có lũ quét, nước dâng nhanh.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy Tuấn Anh vào sáng nay, 21/4. Ảnh: TPO.

Các chuyên gia cứu hộ nói, đi theo các dòng nước là bản năng sinh tồn của người bị lạc, nhưng trong nhiều trường hợp, việc di chuyển khi đã mất phương hướng có thể khiến người bị lạc đi xa hơn khỏi vị trí ban đầu, gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Theo trang Walking Holiday, khi đi leo núi, đi rừng, đi bộ đường dài…, ngay khi bạn không chắc chắn về vị trí của mình, hãy DỪNG LẠI. Tìm một chỗ khô ráo để đứng hoặc ngồi, hít thở sâu và dành vài phút để suy nghĩ thấu đáo trước khi làm bất cứ điều gì khác. Dưới đây là khung hành động STOP được các đội cứu hộ trên núi và các nhà giáo dục hoạt động ngoài trời trên toàn thế giới khuyên áp dụng nếu chẳng may bị lạc: ​S (Stop - Dừng lại): Đừng di chuyển cho đến khi bạn đã bình tĩnh đánh giá được tình hình. T (Think - Suy nghĩ): Lần gần nhất bạn biết chính xác mình đang ở đâu là khi nào? Bạn đã đi qua cái gì? Cách đây bao nhiêu lâu? O (Observe - Quan sát): Nhìn xung quanh: Có điểm mốc nào không? Một sườn núi, một con suối, một thung lũng? Mặt Trời đang ở hướng nào, gió đang thổi từ hướng nào? P (Plan - Lập kế hoạch): Quyết định bước đi tiếp theo của bạn dựa trên những gì bạn biết (trong trường hợp bạn rất có kinh nghiệm), đừng đoán mò và cứ thế đi. Còn về cơ bản với đa số người đi leo núi, đi rừng, đi phượt…, thì nguyên tắc phổ biến nếu bị lạc là giữ bình tĩnh, hạn chế di chuyển và cố gắng ở lại vị trí dễ quan sát để chờ lực lượng hỗ trợ.

Tuấn Anh được cán bộ y tế kiểm tra sức khỏe. Ảnh: TPO.

Trường hợp của bạn Tuấn Anh chỉ cho thấy việc đi men theo dòng suối là phản xạ sinh tồn, và rất may là với sự tích cực của lực lượng cứu hộ, Tuấn Anh đã được tìm thấy. Nhưng cách đi men theo suối khi bị lạc ở rừng núi không phải lúc nào cũng hiệu quả và không nên được coi là lời khuyên luôn đúng. Khi tham gia leo núi, đi rừng, mỗi người cần chuẩn bị kỹ về thiết bị định vị, liên lạc và kỹ năng an toàn, đồng thời luôn đi theo nhóm, có người dẫn đường để hạn chế rủi ro.