Phó Thủ tướng nói về vụ nữ sinh bị đánh sau va chạm giao thông

Thứ Năm, ngày 10/12/2020 10:00 AM (GMT+7)

Phó Thủ tướng cho rằng vụ thanh niên ở Bình Dương làm ngã nữ sinh rồi quay lại đánh em là phi văn hóa giao thông.

Ngày 9-12, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn 2016 – 2020 và Năm an toàn giao thông 2020.

Đề cập đến vụ việc nam thanh niên đánh nữ sinh dã man sau vụ chạm ở Bình Dương, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, khẳng định đây là hiện tượng phi văn hoá trong giao thông.

Hiện trường vụ nam thanh niên đánh nữ sinh ở Bình Dương sau vụ va chạm giao thông. Ảnh: PLO.VN

“Đã vi phạm làm ngã em nữ sinh rồi còn quay lại đánh người ta bằng ống nước. Dã man không?

Sau đó một số thanh niên kéo đến nhà anh này bắt nộp công an hình như cũng đánh lại anh này. Bắt giao công an thì được, nhưng đánh lại thì không nên” - Phó thủ tướng lấy dẫn chứng về việc phải xây dựng văn hóa giao thông.

Liên quan đến vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết nam thanh niên đang đi xe máy thì quay đầu xe đột ngột khiến hai nữ sinh đi xe đạp điện va vào, bị ngã. Người này không hỗ trợ hai nữ sinh mà còn lao vào đánh đấm rất tàn bạo.

“Hiện Công an Bình Dương đã chỉ đạo xử lý kịp thời khi bắt khẩn cấp thanh niên gây tai nạn còn hành hung nữ sinh, dư luận rất đồng tình"- ông Ngọc cho biết.

Như PLO đưa tin, chiều 7-12, Lê Tấn Thành (29 tuổi, ngụ Bình Dương) điều khiển xe máy chở theo con gái đi trên đường Bùi Ngọc Thu. Khi đến đoạn qua KP.5 (P.Tương Bình Hiệp), Thành bất ngờ cho xe rẽ trái khiến hai học sinh nữ đi xe đạp điện phía sau không kịp trở tay, tông vào đuôi xe của Thành làm cả hai xe ngã xuống đường.

Sau đó, Thành bỏ xe rồi đá, đạp liên tiếp vào mặt nữ sinh điều khiển xe đạp điện. Khi em này gục xuống đường, Thành rút trong người ra một cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người nữ sinh.

Khi được người dân can ngăn, Thành mới chịu dừng lại nhưng vẫn tiếp tục chửi bới. Một số người dân can ngăn cũng bị Thành đe dọa.

Sự việc sau đó khiến rất nhiều người dân phẫn nộ, lên án cách hành xử của nam thanh niên này.

Nguồn: https://plo.vn/do-thi/pho-thu-tuong-noi-ve-vu-nu-sinh-bi-danh-sau-va-cham-giao-thong-954901.htmlNguồn: https://plo.vn/do-thi/pho-thu-tuong-noi-ve-vu-nu-sinh-bi-danh-sau-va-cham-giao-thong-954901.html