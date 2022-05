Phố phường Hà Nội ngập trong "biển nước" chỉ sau 20 phút mưa rào

Trận mưa rào vào khoảng 16h ngày hôm nay (27/5) đã làm nhiều tuyến phố Hà Nội ngập trong biển nước, giao thông hỗn loạn.

Ghi nhận của PV, trong buổi chiều muộn ngày hôm nay (27/5), cơn mưa lớn kéo dài bao trùm khắp phố phường Hà Nội. Chỉ sau 20 phút, nhiều tuyến phố ngập nặng trong nước, thậm chí nước còn tràn vào nhà.

Phố Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân, Hà Nội) nhanh chóng chìm trong "biển nước".

Khu vực này ngập sâu khoảng 20-30cm khiến những người tham gia giao thông di chuyển khó khăn.

200m phố tại đây nhanh chóng biến thành "hồ".

Người dân buôn bán tại khu vực phố trên đều phải kê bàn cao hơn tránh nước mưa.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió nên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ ngày hôm nay (27/5) có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội ngày mát mẻ, nắng gián đoạn, có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Người dân dùng chổi quét - gạt để nước không bị tràn vào nhà.

Nước tràn vỉa hè khiến người đi bộ di chuyển khó khăn.

Người đi bộ vất vả băng qua "biển nước".

Tương tự tại con ngõ phố Khương Hạ nhanh chóng "biến thành sông" sau 20 phút mưa rào.

Các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông qua khu vực trên.

