Phạt tiền và tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc tại Côn Đảo

Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo (TPHCM) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Đ.V.T. (SN 1988, ngụ đặc khu Côn Đảo) do vi phạm quy định về quản lý lâm sản.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 2-4, tổ tuần tra liên ngành của Hạt Kiểm lâm trong quá trình kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản đã phát hiện tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng (khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo) có 42 cây mai vàng (Ochna integerrima).

Những gốc mai khá lớn đang được ông T. chăm sóc

Qua xác minh, số cây trên thuộc sở hữu của ông Đ.V.T., với tổng khối lượng khoảng 0,38 m³. Làm việc với cơ quan chức năng, ông T. cho biết đã mua 45 cây mai từ đất liền vận chuyển ra đảo để chăm sóc, tuy nhiên sau đó có 3 cây bị chết, còn lại 42 cây.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cây mai, cũng như bảng kê lâm sản và chứng từ mua bán theo quy định.

42 cây mai vàng bị tịch thu, đồng thời chủ sở hữu bị phạt 3 triệu đồng

Cơ quan chức năng xác định hành vi trên vi phạm quy định tại khoản 6, Điều 9 Luật Lâm nghiệp năm 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn Quốc gia Côn Đảo đã xử phạt ông T. 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ số cây mai vàng.