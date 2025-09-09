Bắt được động vật "lạ", lên mạng tra cứu thì tá hỏa giao nộp cho công an

Chiều 9-9, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột tiếp nhận 1 cá thể vượn má vàng do người dân giao nộp.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể vượn má vàng

Trước đó, vợ chồng ông Lương Thế Vinh (ngụ buôn Gah Mah, xã Krông Pắk) trong khi đi làm thì phát hiện cá thể vượn đang phá rẫy nên tìm cách bắt.

Sau khi mang cá thể vượn về nhà, ông Vinh lên internet tra cứu thông tin thì tá hỏa khi biết đây là động vật thuộc nhóm IB, nguy cấp, quý hiếm.

Vượn má vàng thuộc nhóm IB, là một trong những loài nguy cấp, quý, hiếm cần được ưu tiên bảo vệ

Ngày 9-9, ông Vinh đã đến trụ sở Công an xã Krông Pắk trình báo và xin giao nộp cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận cá thể vượn má vàng, Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột sẽ tiến hành thả về tự nhiên theo quy định.

Đại diện Công an xã Krông Pắk cũng ghi nhận tinh thần tự giác của người dân khi giao nộp loài động vật quý hiếm.

Đồng thời, công an kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường, tố giác những hành vi săn bắt, buôn bán động vật trái phép.