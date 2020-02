Phát tán tài liệu dấu "mật" về chống virus Corona lên Facebook, chủ fanpage bị xử lý

Thứ Tư, ngày 12/02/2020 13:59 PM (GMT+7)

Sử dụng mạng xã hội Facebook đăng văn bản đóng dấu mật chỉ đạo công tác phòng chống virus Corona của TP Thanh Hóa, chủ tài khoản fanpage Beat 36 Thanh Hóa đã bị cơ quan chức năng xử lý.

Ngày 12-2, ông Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, cho biết, ngày 11-2, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ tài khoản fanpage có tên "Beat 36 Thanh Hóa" vì phổ biến thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước lên mạng xã hội.

H.M.Q. làm việc với cơ quan chức năng

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, ngày 6-2, chủ tài khoản fanpage "Beat 36 Thanh Hóa" là H.M.Q. (SN 1998, ngụ phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa) đăng tải trên mạng xã hội dòng trạng thái: "Mọi chuyện không hề đơn giản như mình nghĩ", kèm theo ảnh chụp một văn bản đóng dấu "mật" do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người do UBND TP Thanh Hóa ban hành về công tác phòng chống dịch viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus Crona gây ra.

Hành vi trên của H.M.Q. đã vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 18 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa, H.M.Q. cho biết: "Vào hồi 14 giờ ngày 6-2, H. có thấy trên mạng xã hội Facebook tại tài khoản không nhớ tên có đăng văn bản trên nhưng do không hiểu biết về các quy định của pháp luật liên quan đến văn bản "mật" nên H. đã đăng lên fanpage "Beat 36 Thanh Hóa" với mục đích để nhiều người biết đến. H.M.Q đã nhận thấy việc làm của mình là vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về phổ biến tài liệu "mật" của cơ quan nhà nước lên mạng xã hội. H.M.Q đã chủ động gỡ bỏ thông tin trên.

Được biết ngoài nhắc nhở, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt H.M.Q. số tiền 1 triệu đồng.

