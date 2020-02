Bình Dương làm việc với 2 người tung tin đồn về virus Corona

Thứ Sáu, ngày 07/02/2020 22:35 PM (GMT+7)

Hai người ở Bình Dương bị công an mời làm việc vì tung tin đồn sai sự thật về dịch viêm đường hô hấp cấp.

Virus Corona Sự kiện:

Ngày 7/2, Công an TX. Dĩ An (Bình Dương) đã mời làm việc đối với Lò Thị Tình (17 tuổi, HKTT: Nghệ An) để làm rõ về việc đưa thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây hoang mang dư luận.

Lò Thị Tình

Theo đó, sáng 6/2, Tình đến Công ty TNHH Doanh Đức, thuộc Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp, Dĩ An làm việc thì thấy các công nhân khác đang đình công, không làm việc và ngồi ngoài sân của công ty. Thấy vậy, Tình dùng điện thoại chụp 02 tấm hình các công nhân đang ngồi ngoài sân của công ty, sau đó đăng tải lên trang facebook cá nhân tên Chị’i Bii’ kèm nội dung “công ty không cho nghỉ, công nhân đình công về vì ở trong xưởng có hai người bị nhiễm virus corona”.

Qua làm việc, Lò Thị Tình cho biết, khi đến công ty làm việc có nghe người khác nói về việc có 2 người bị nhiễm virus Corona nhưng không biết thông tin đó là đúng hay sai. Tuy nhiên, Tình vẫn chụp hình ảnh và đăng tin lên trang facebook cá nhân. Sau khi đăng tải được 30 phút thì Tình đã gỡ bỏ thông tin trên.

Trần Thế An

Cũng trong ngày 7/2, Công an Thuận An cho biết, đơn vị đã đã triệu tập Trần Thế An (27 tuổi, ngụ tại khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, Tx. Thuận An) làm việc về việc phát tán, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 5/2, An đã đăng tải nội dung sai sự thật về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona gây ra.

Cụ thể, trên facebook của mình, An viết “Lái Thiêu có 1 người bị nhiễm Corona rồi vừa đi chợ Rẫy anh em - bà con chú ý! “.

Công an Thuận An đã xác định nội dung trên là hoàn toàn sai sự thật.

Tại cơ quan Công an, Trần Thế An thừa nhận thông tin trên là bịa đặt để câu like, câu view và gỡ bỏ nội dung trên trang cá nhân.

Hiện, lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với 2 trường hợp này về hành vi “Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật”.

CẬP NHẬT SỐ CA NHIỄM/TỬ VONG/KHỎI BỆNH LIÊN QUAN ĐẾN VIRUS CORONA (Tính đến 23h00 ngày 7/2/2020) Ngày Việt Nam Trung Quốc Thế giới Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh Số ca nhiễm Tử vong Ca khỏi bệnh 7/2 13 0 3 31.210 637 1.747 31.535 639 1.778 6/2 12 0 3 28.093 564 1.406 28.365 566 1.428 5/2 10 0 3 24.399 491 1022 24.642 493 1039 4/2 10 0 3 20.409 425 765 20.704 427 776 3/2 8 0 2 17.302 361 486 17.488 362

