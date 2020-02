Tung tin đồn sai sự thật về đại dịch virus Corona, nhiều người phải trả giá đắt

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 00:30 AM (GMT+7)

Hàng chục trường hợp đã bị lực lượng chức năng xử lý vì tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh do chủng virus Corona gây ra, tuy nhiên vẫn có nhiều người bất chấp pháp luật, tiếp tục tung tin đồn gây hoang mang dư luận.

Thời gian gần đây, trên các diễn đàn, mạng xã hội liên tiếp xuất hiện tin đồn thất thiệt về đại dịch do chủng virus Corona gây ra tại Việt Nam. Gần đây nhất, phải kể đến tin đồn "có 33 người nhiễm virus Corona đã chết tại bệnh viện Chợ Rẫy" và trường hợp "1 bệnh nhi tử vong tại bệnh viện Nhi đồng 1".

Các bác sĩ của BV Nhi Đồng 1 và BV Chợ Rẫy đăng status trên facebook bác bỏ các tin đồn nhảm. (Ảnh: NLĐ)

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, điều hành Khoa Nhiễm – Thần kinh thuộc Bệnh viện Nhi Đồng 1, khẳng định thông tin trên là hoàn toàn bịa đặt. Trong tuần trước, bệnh viện có tiếp nhận 2 ca bệnh nhi nghi nhiễm nhưng kết quả xét nghiệm đều là âm tính với virus Corona.

Tương tự, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) cũng khẳng định thông tin “33 người chết vì Corona ở Chợ Rẫy” hoàn toàn là hoang tin. Bệnh viện đã báo vụ việc cho cơ quan điều tra vì tính chất nghiêm trọng của tin đồn thất thiệt này.

Tính đến ngày 3/2, đã có trên 10 trường hợp bị xử phạt về hành vi tung tin đồn thất thiệt về đại dịch do chủng virus Corona gây ra trên toàn quốc.

Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng, Ngô Thanh Vân bị cơ quan chức năng mời làm việc vì đưa thông tin sai về dịch Corona

Trước đó, tối 31/1, Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM cho biết, trong tuần này sẽ mời các nghệ sĩ Cát Phượng, Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng đến làm việc vì “đưa tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang cho cộng đồng”. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM đã trực tiếp liên lạc với cả ba nghệ sĩ trên.

Hà Thị Việt Trinh tại cơ quan công an

Cũng trong ngày 31/1, Công an TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá đã triệu tập Hà Thị Việt Trinh (SN 1995, ngụ phường Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa) đến cơ quan công an để làm rõ việc đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh virus Corona trên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, Việt Trinh đã đăng tải lên Facebook cá nhân của mình nội dung: "Đêm nay nhà nước mình phun thuốc ngừa dịch cúm Corona trên bầu trời toàn quốc nên mọi người hãy chia sẻ cho nhau. Không nên ra đường trong khung giờ từ 4-7 giờ 30 phút sáng mai 1/2, nếu có việc phải ra đường thì nên đeo khẩu trang". Trinh đã bị cơ quan công an lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vũ Quỳnh Mai bị triệu tập đến trụ sở công an để làm việc

Đến ngày 1/2, Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt 2 trường hợp Nguyễn Công Hoàng (38 tuổi, ở xã Phật Tích, huyện Tiên Du) và Vũ Quỳnh Mai (25 tuổi, tạm trú ở Chung cư Royal park, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi đăng tải nội dung sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh này nhằm câu view, câu like. Cả Hoàng và Mai đã bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng/người.

Nguyễn Công Hoàng bị xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng về hành vi đăng tin tồn thất thiệt

Sáng 3/2, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Đắk Nông cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.H. và anh L.Q.H, (cùng ngụ TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Corona. Cả hai người bị xử phạt 10 triệu đồng/người về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc...

Liên quan đến việc phòng, chống đại dịch do chủng virus Corona gây ra, tối 3/2, Bộ Y tế đã có thông điệp gửi tới mỗi người dân: “Cả nước cùng chống dịch nCoV. Hãy thực hiện đúng quy định, khuyến cáo của các ngành y tế. Không phát tán thông tin thất thiệt. Không trục lợi từ bệnh. Cổ vũ những việc làm tốt, lên án hành vi tiêu cực. Việt Nam quyết thắng đại dịch!”.

