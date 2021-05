Phạt hơn 300 triệu đồng người không đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 trong 4 ngày nghỉ lễ

Thứ Hai, ngày 03/05/2021 18:00 PM (GMT+7)

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 và 1/5 Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử phạt 319 triệu đồng người không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19.

SỐ CA MẮC COVID-19 TỪ 27/01/2021 (Số liệu cập nhật lúc 19:41 03/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế (Số liệu cập nhật lúc03/05/2021) - Nguồn: Bộ Y tế Việt Nam Ca nhiễm bệnh Ca tử vong STT Tỉnh Tổng số ca nhiễm Số ca nhiễm trong cộng đồng

Lực lượng chức năng ra quân xử phạt những người không đeo khẩu trang phòng dịch khi ra đường.

Ngày 3/5, Thượng tá Bùi Văn Đang, Phó trưởng Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết từ 5h sáng nay đến 15h chiều cùng ngày đơn vị xử lý được 22 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng phạt 44 triệu đồng.

Theo thượng tá Đang, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5), công an quận cùng các lực lượng chức năng đã xử phạt 134 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thành tiền là 319 triệu đồng.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xử lý được hơn 300 triệu đồng trong 4 ngày nghỉ lễ.

Công an huyện Đông Anh cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với Công an các xã, thị trấn đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát nhắc nhở việc đeo khẩu trang nơi công cộng nhắc nhở, xử lý trên 50 trường hợp, trong đó xử phạt 5 trường hợp là 10 triệu đồng. Công an quận Đống Đa đã xử phạt 54 trường hợp không đeo khẩu trang phạt 57 triệu đồng.

Lực lượng chức năng ra quân nhắc nhở các quán trà đá vỉa hè không được hoạt động từ 17h chiều nay.

Từ 17h chiều nay, UBND TP.Hà Nội có công văn hoả tốc yêu cầu các quán trà đá, cà phê, hàng quán vỉa hè ngừng hoạt động phòng chống dịch, lực lượng công an các quận huyện đã sẵn sàng ra quân xử lý vi phạm.

Nguồn: http://danviet.vn/phat-hon-300-trieu-dong-nguoi-khong-deo-khau-trang-phong-chong-dich-covid-19-t...Nguồn: http://danviet.vn/phat-hon-300-trieu-dong-nguoi-khong-deo-khau-trang-phong-chong-dich-covid-19-trong-4-ngay-nghi-le-5020213518140843.htm