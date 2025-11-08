Nạn nhân vụ 3 người trên thúng mất tích: Thúng chìm trong tâm bão số 13, lạc nhau

Ngày 8-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, một trong ba người trôi dạt trên thuyền thúng vào ngày 6-11 đã được tìm thấy.

Ông Huy cho biết, người được tìm thấy là ông Phan Duy Quang (47 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn).

Ông Quang được đưa xuống tàu An Vĩnh để trở về.

Theo thông tin, lúc 8 giờ 45 ngày 8-11, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) trên đường hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi tàu hành trình qua vùng biển Gia Lai đã vớt được một người trôi trên biển. Thuyền trưởng đã báo tin cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi. Người được vớt là ông Phan Duy Quang, trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định.

Ông Phan Duy Quang.

Một số video từ mạng xã hội đăng tải ông Quang chia sẻ về quá trình gặp nạn của mình. Theo đó, ông Quang cho biết, ông và một người nữa chèo thúng bơi ra biển để cứu người bạn nhưng thúng bị trôi đi. Ba anh em trên thúng mà 2 người còn lại mất tích. "Sau khi thúng chìm trong tâm bão, lạc nhau luôn”, ông Quang kể lại trong video.

Ông Quang chia sẻ về lý do gặp nạn.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn xác nhận người trong đoạn video chính là ông Phan Duy Quang.

Do tàu Hải Nam 39 phải tiếp tục hành trình nên lực lượng chức năng Lý Sơn đã điều phương tiện tiếp cận tàu Hải Nam 39 để đưa ông Quang lên tàu trở về.

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 6-11, ông DQC (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) do mẫu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn (thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn), nhảy xuống biển.

Sau đó, ông Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng đi ra và cứu được ông DQC. Tuy nhiên, do sóng và gió quá lớn nên cả ba người không thể chèo thúng vào bờ được.

Thấy vậy lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm. Đến 17 giờ 50, do sóng to, gió lớn việc tìm kiếm tạm dừng.

Ngày 7-11, Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm kiếm ba người mất tích trên.